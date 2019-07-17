مصرع طفلة أمريكية ذهبت لتشاهد أبيها يلعب الجولف فأسقط الكرة على رأسها بالخطأ

كتب: محمد جمال

لقيت "أريا" طفلة أمريكية 6 سنوات مصرعها فى حادث أليم بمدينة أوريم بمقاطعة يوتا الأمريكية، بعد أن ذهبت بصحبة أبيها لمشاهدته يلعب الجولف، لتكون تلك أخر مرة تذهب بصحبته، فقد تسببت ضربة أبيها لأحد الكرات أثناء اللعب إلى إصابتها إصابة مباشرة فى الجزء الخلفى من رأسها لتسقط قتيلة على يد أبيها عن طريق الخطأ، على الرغم من المسافة الكبيرة بينها وبين الكرة إلا أن القدر لعب لعبته فى تلك المسألة.





وأكدت الشرطة، حسبما ذكرت "صحيفة الديلى ميل البريطانية" إن الكرة ضربت الطفلة فى الجزء الخلفى من الرأس، بينما كان الأب ويدعى كيلين هيل وابنته الأخرى يلعبان لعبة الجولف فى ملعب سليبى ريدج.

وأوضحت عناصر الشرطة أنه تم نقل الطفلة لأحد المستشفيات بعد اصطدام الكرة بقاعدة عنقها، إلا إنها كانت فى حالة حرجة لتتوفى متأثرة بإصابتها، وقالت والدة الفتاة إنه حادث مأساوى للغاية، مختتمه حديثها " وداعا ملاكى الصغير".



الطفلة أريا

وصرح ستيفن ماريت ، كبير محترفى الجولف فى الدورة ، لصحيفة ديسيريت نيوز أنه رأى أشخاصًا يصابون أحيانًا بالكرات، لكنه لم يسمع أبدًا عن إصابة أى شخص بجروح خطيرة أو قتله.



والدها وأمها واخواتها