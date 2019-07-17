مصرع طالبة باحدى قرى المنيا بعد تناولها قرص غلة سام عن طريق الخطأ

المنيا فريق المحافظات

لقيت طالبة باحدى قرى مركز ملوى جنوب محافظة المنيا مصرعها، اليوم الأربعاء، إثر تناولها قرص غلة سام عن طريق الخطأ.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير المباحث، بمصرع فتاه بمركز ملوي، وعلى الفور انتقل المقدم علاء جلال رئيس مباحث مركز ملوي والرائد أحمد رأفت معاون المباحث للتحري.

و تبين من التحريات الأولية مصرع الطالبة " ن.ا " 15 سنة، إثر تناولها قرص غلة سام عن طريق الخطأ، ولا توجد شبهة جنائية.

وبسؤال أسرتها أكدوا ما جاء بتحريات المباحث، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.