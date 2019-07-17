مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة بمدخل الغنايم بأسيوط

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية على الطرق يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي على طريق " أسيوط الزراعي الغربي بمدخل الغنايم وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن مدخل مصرع "محمد العزب.إ م" 49 سنة محاسب فى ديوان عام محافظة الاقصر، وتم نقله إلى مستشفى الغنايم المركزى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.