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مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة بمدخل الغنايم بأسيوط

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:23 م
مصرع شخص فى حادث انقلاب سيارة بمدخل الغنايم بأسيوط حادث تصادم - أرشيفية
أسيوط-هيثم البدرى

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لقى شخص مصرعه فى حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدخل الغنايم على الطريق الزراعى الغربى " أسيوط- سوهاج".

 

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية على الطرق يفيد بإنقلاب سيارة ملاكي على طريق " أسيوط  الزراعي الغربي بمدخل الغنايم وبالإنتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ، وأسفر الحادث عن مدخل مصرع "محمد العزب.إ م" 49 سنة محاسب فى ديوان عام محافظة الاقصر، وتم نقله إلى مستشفى الغنايم المركزى، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

 


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