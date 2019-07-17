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مصرع شخص بعد سقوط صخرة 1.5 طن عليه أثناء حمام شمس بشاطئ بريطانى

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:25 م
مصرع شخص بعد سقوط صخرة 1.5 طن عليه أثناء حمام شمس بشاطئ بريطانى الشاطئ
كتب: محمد جمال

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لقى شخص مصرعه على أحد شواطئ بريطانيا، بعد سقوط صخرة تزن 1.5 طن عليه أثناء استجمامه بعمل حمام شمس، وقامت السلطات البريطانية بمحاولة مساعدته لإخراجه من تحت الصخرة إلا أنهم فشلوا فى ذلك، حسبما ذكرت صحيفة الديلى ميل البريطانية.

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واستدعت الشرطة قوات الطوارئ لرفع الصخرة ومحاولة مساعدته لإبقائة على قيد الحياة ، إلا أنه توفى جراء اصابته، وقال متحدث باسم الشرطة إن خفر السواحل كان فى المكان طوال الليل لضمان إبقاء أفراد الجمهور بعيدا عن تلك الصخرة، حيث أكد أنها تنهار منها صخور صغيرة بين الحين والآخر.

الجبل الصخرى
الجبل الصخرى

 

الشاطئ
الشاطئ

 


جبل صخرى

بريطانيا

حمام شمس

شاطئ

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