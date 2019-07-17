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مصرع شاب وضبط 2 آخرين فى مشاجرتين بسبب خلافات بين العائلات بالأقصر

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:53 ص
مصرع شاب وضبط 2 آخرين فى مشاجرتين بسبب خلافات بين العائلات بالأقصر جثة - ارشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

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شهدت محافظة الأقصر مصرع شاب وضبط 2 آخرين في مشاجرتين بمدينتي إسنا والقرنة، وذلك لخلافات بين العائلات والجيران بالقري المختلفة، وتمكن رجال الأمن من السيطرة علي الأوضاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

ففي مدينة إسنا وقعت مشاجرة بين أهالي قرية الكلابية وأهالي النمرات، وذلك بسبب قطع المرور من الأهالي في الشارع الفاصل بين المنطقتين، وانتقل رجال الشرطة لموقع المشاجرة وتم إنهاؤها وضبط كل من "ح.ا.ا" و"م.ع" من قرية الكلابية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

كما لقي شاب مصرعه في مشاجرة وقعت إثر خلافات بين عائلتين بقرية الضبعية غربي محافظة الأقصر، حيث تلقي اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر إخطاراً يفيد بمصرع الشاب "أحمد.ج.أ" 30 سنة متأثراً بإصابته بطلق ناري خلال المشاجرة، وتم نقل جثمانه لمشرحة مستشفي الأقصر الدولي تمهيداً لتسليمه لذويه ودفنه، حرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مشاجرة بالاقصر

مصرع شاب في مشاجرة

ضبط متهمين باسنا

مستشفي الاقصر الدولي

مديرية امن الاقصر

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