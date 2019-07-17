مسئول صينى: العلاقات مع روسيا تدخل عصرا جديدا وستكون أقوى وأكثر حيوية

بكين (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج" إن العلاقات الصينية الروسية التى تدخل إلى عصر جديد ستكون أقوى وأكثر حيوية، وسيستمر الجانبان فى توطيد وتعميق التعاون الاستراتيجى الشامل، والسعى لتحقيق التنمية المشتركة، والعمل معا للدفاع عن الإنصاف والعدالة الدوليين، وجلب المزيد من الطاقة الإيجابية إلى العالم.

جاء ذلك تعليقا على تصريح لوزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف بأن شراكة التعاون الاستراتيجية الشاملة بين روسيا والصين دخلت إلى حقبة جديدة، ومبدأ تطوير علاقات حسن الجوار بين البلدين شامل وطويل الأمد ولا يتأثر بالأشياء العابرة، وأن التعاون بين البلدين لا يستهدف أى طرف ثالث ويهدف إلى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والازدهار فى البلدين وإفادة الشعبين.

وأضاف شوانغ أن الصين تقدر بشدة البيان الإيجابى والواضح الذى أدلى به وزير الخارجية الروسى حول العلاقات الصينية الروسية، مشيرا إلى أنه فى السنوات الأخيرة، وتحت قيادة رئيسى الدولتين، حققت العلاقات الصينية الروسية تطورا غير مسبوق.

ويصادف العام الجارى الذكرى الـ 18 لتوقيع معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الصين وروسيا.