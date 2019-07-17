مسئول روسى: 35 دولة أكدت مشاركتها فى القمة الروسية الأفريقية بسوتشى

موسكو (أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسى والممثل الرئاسى الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوجدانوف، إن قادة 35 دولة أفريقية أكدوا مشاركتهم فى القمة الروسية - الأفريقية المقرر عقدها فى أكتوبر المقبل فى (سوتشى).

وأضاف بوجدانوف - فى تصريح نقلته وكالة أنباء (انترفاكس) الروسية، اليوم الأربعاء، أن هنالك احتمالا بأن يختلف عدد القادة المشاركين فى القمة، إذ أنه من المرجح أن يزداد عددهم كلما اقترب تاريخ الحدث نفسه.. موضحا أن القمة الروسية - الأفريقية ستعقد بانتظام مرة كل سنتين أو ثلاث سنوات.