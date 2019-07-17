محكمة تركية تبرئ ممثل منظمة مراسلون بلا حدود واثنين آخرين

رويترز

قال محامون إن محكمة فى مدينة اسطنبول التركية برأت اليوم الأربعاء ممثل منظمة مراسلون بلا حدود فى تركيا واثنين آخرين من المدافعين عن حرية الصحافة فى نهاية محاكمتهم بتهم تتعلق بالإرهاب.

وكانت تركيا احتجزت إيرول أونديروغلو ممثل منظمة (مراسلون بلا حدود) وشبنم كورور فنجانى رئيسة مؤسسة حقوق الإنسان فى تركيا والكاتب أحمد نسين لفترة وجيزة عام 2016 وأطلقت سراحهم بعد ذلك على ذمة المحاكمة.

وواجه الثلاثة اتهامات بشن حملة دعاية إرهابية والتحريض على الجريمة بعد أن شاركوا فى تحرير صحيفة أوزجور جونديم المعنية بالشأن الكردى وفى حملة ضد الرقابة عليها.

وقال محام إن الحكم لا يخلو من المرارة نظرا لسجن متهمين آخرين شاركوا في تحرير الصحيفة أيضا.

وأضاف أن أونديروغلو لا يزال يواجه قضية أخرى منفصلة بسبب دعمه لأكاديميين يحاكمون بعد أن وقعوا خطابا يدعو لإنهاء الصراع بين قوات الأمن التركية وحزب العمال الكردستاني.

ورحبت منظمة مراسلون بلا حدود بالحكم لكنها دعت إلى إسقاط الاتهامات الخاصة بالقضية الأخرى.