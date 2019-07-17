سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بتكلفة 42 مليون جنيه..

محافظ كفرالشيخ: انتهاء مشروع الصرف الصحى بقريتى شنو وأبو تمادة يناير 2020

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:38 م
محافظ كفرالشيخ: انتهاء مشروع الصرف الصحى بقريتى شنو وأبو تمادة يناير 2020 الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية شنو بمركز كفرالشيخ، يناير 2020م، بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة 10 آلاف نسمة بقرية شنو، لافتاً أن مشروعات الصرف الصحى من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالى كفرالشيخ.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، كما سيتم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية أبوتمادة بمركز كفرالشيخ مايو 2020م، بتكلفة 22 مليون جنيه لخدمة 6500 نسمة بقرية أبوتمادة، مؤكداً أن مشروعات الصرف الصحى من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالى كفرالشيخ.

 

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

تسليم مشروعات الصرف الصحى

قرية شنو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإسكان: تنفيذ 9 مشروعات للصرف الصحى بالإسكندرية بتكلفة أكثر من 3 مليارات جنيه

الأحد، 14 يوليه 2019 11:09 ص

محافظ الإسكندرية يشدد على إنهاء مشروعات الصرف الصحى قبل موسم الشتاء

الأحد، 07 يوليه 2019 06:34 م

رئيس مدينة الطود يتفقد مشروعات الصرف الصحى.. صور

الأحد، 07 يوليه 2019 04:11 م

نائب بـ"إسكان البرلمان" يطالب بحصر مشروعات الصرف الصحى المتوقفة فى القرى

الخميس، 04 يوليه 2019 02:00 ص

محافظ قنا يتفقد مشروعات الصرف الصحى ومحور قوص نقادة لمتابعة التشغيل التجريبى

الأربعاء، 03 يوليه 2019 04:08 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة