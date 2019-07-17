محافظ كفرالشيخ: انتهاء مشروع الصرف الصحى بقريتى شنو وأبو تمادة يناير 2020

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية شنو بمركز كفرالشيخ، يناير 2020م، بتكلفة 20 مليون جنيه لخدمة 10 آلاف نسمة بقرية شنو، لافتاً أن مشروعات الصرف الصحى من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالى كفرالشيخ.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، كما سيتم تسليم مشروع الصرف الصحى بقرية أبوتمادة بمركز كفرالشيخ مايو 2020م، بتكلفة 22 مليون جنيه لخدمة 6500 نسمة بقرية أبوتمادة، مؤكداً أن مشروعات الصرف الصحى من أهم مشروعات البنية الأساسية التى تقوم الدولة بتنفيذها لخدمة أهالى كفرالشيخ.