محافظ بورسعيد يحيل مدير و4 مدرسين للنيابة الإدارية واستبعادهم من المدرسة

بورسعيد - فريق المحافظات

أكد الدكتور نبوى باهى وكيل وزارة مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، خلال تصريح خاص لــ "اليوم السابع" أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أصدر قرارا بإحالة مدير و4 مدرسين بمدرسة بورسعيد الثانوية العسكرية للنيابة الإدارية، واستبعادهم من المدرسة لما نسب إليهم من اتهامات بشأن واقعة فساد مالى وإدارى بين بعض طلبة الصف الثانى الثانوى نظير تسهيل لجان الامتحانات .

وأكد نبوى، بأنه تم نقل المدرسين الـ 4 للتعليم الفنى، بينما تم نقل المدير لديوان عام المديرية لحيادية التحقيقات، والتأكد من مدى صحة الإتهامات المنسوبة إليهم من عدمه ولحين انتهاء التحقيقات .

ومن جانبه، نفى وكيل الوزارة ما تردد على صفحات التواصل الاجتماعى بنقل 186 مدرسا بذات المدرسة وتوزيعهم على مدارس المحافظة بخلاف الحقيقة مما يؤثر على الرأى العام .