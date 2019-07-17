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محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية المجانية بكفر فرسيس التابعة لمركز بنها

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:24 م
محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية المجانية بكفر فرسيس التابعة لمركز بنها محافظ القليوبية يتفقد القافلة الطبية
القليوبية - إبراهيم سالم

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تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، القافلة الطبية المجانية بقرية كفر فرسيس التابعة لمركز بنها، بحضور اللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد، وحمدى سلامة رئيس مجلس مدينة بنها، والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والتى نظمتها مديرية الصحة لقرية كفر فرسيس التابعة لمركز بنها والمقامة على مدار اليومين 16-17 يوليو الجارى لتوقيع الكشف المجانى وتقديم العلاج بالمجان للأهالي، وذلك فى اطار الاهتمام بتكثيف القوافل الطبية والعلاجية المجانية بالقرى الاكثر احتياجا.

وقام المحافظ، بتفقد الأشعة ومعمل تحاليل الطفيليات، وتأكد من توافر كل أنواع الأدوية بالصيدلية والتقارير الطبية، موضحا أن تلك القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية وذلك لتقديم الخدمة والرعاية الطبية اللازمة للقرى والعزب المحرومة من الخدمات الصحية.

كما تابع المحافظ، سيارات القافلة والتى تشمل تخصصات (رمد - جراحة مسالك - أسنان - جلدية - اطفال)، مؤكدا أن الهدف من القوافل هو تقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالى غير القادرين على تحمل نفقات العلاج.

وشدد المحافظ، على تكثيف القوافل الطبية العلاجية المجانية للقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة والأكثر بعدا عن المستشفيات الرئيسية موضحا أن هذه الخدمة من حق المواطن على الدولة بشكل منتظم.

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (1)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية

 

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (2)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية

 

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (3)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية

 

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (4)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية 

 

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (5)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية

 

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (6)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية

 

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (7)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية

 

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (8)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية

 

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (9)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية

 

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (10)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية 

 

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (11)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية

 

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (12)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية 

 

جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية (13)
جولة محافظ القليوبية على القافلة الطبية

 

 


القليوبية

محافظ القليوبية

صحة القليوبية

قافلة طبية

قرية كفر فرسيس

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