محافظ القليوبية خلال المجلس الإستشارى للتربية الخاصة :انشاء مركز طبى لذوى الإعاقة

القليوبية - إبراهيم سالم

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم، اجتماعا مع المجلس الاستشارى للتربية الخاصة بحضور الدكتور عواد أحمد على السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدى الحشاش السكرتير العام المساعد للمحافظة وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، ومجدى احمد على مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وفتحى الدسوقى مدير مديرية القوى العاملة، والشيخ صفوت ابو السعود وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور على عبد رب النبى استاذ التربية الخاصة بجامعة بنها، وسلوى ترك مقرر المجلس القومى للطفولة والامومة.

وأشار المحافظ، إلى أن الهدف من اصداره قرار بتشكل المجلس الاستشارى للتربية الخاصة لتحديد ودراسة مشكلات التربية الخاصة للطلاب ذوى الاعاقة بالمحافظة، واقتراح الحلول المناسبة فى إطار السياسة العامة للوزارة وتحديد طرق الاتصال والتنسيق مع الهيئات المختلفة فى المحافظة بشأن تقديم ودعم وتمويل الخدمات فى مجالات التربية والتعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والمهنية بمدارس وفصول التربية الخاصة بالمحافظة كما يهدف إلى اقتراح ودراسة مدى إمكانية إنشاء مدارس وفصول للتربية الخاصة بالمحافظة.

كما تم مناقشة عدد من الموضوعات والقرارات الهامة بشأن رعاية ودعم طلاب مدارس التربية الخاصة والفكرية وسبل رعايتهم بعد التخرج ودمجهم فى سوق العمل ورعايتهم نفسياً ومادياً واجتماعياً.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه تم دراسة عدد من المقترحات خلال الإجتماع منها تسهيل حصول الطلاب على معاش كرامة من وزارة التضامن الاجتماعى لطلاب مدارس التربية الخاصة وتزويد مدارس التربية الخاصة بالأدوية اللازمة للطلاب وتنظيم قوافل طبية بصفة دورية للمرور على مدارس التربية الخاصة وعمل ندوات دينية للتوعية بصحيح الدين مع توفير مترجمين للغة الإشارة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية من خلال رجال الأعمال والجمعيات الأهلية لتوفير فرص عمل لهم بالقطاع الخاص ودمجهم فى المجتمع.

وأضاف، أنه يجب عمل تطوير حقيقى ومناهج متطورة للمنافسة على الوظائف وابتكار فرص عمل جديدة وعمل مشاريع صغيرة، كما يجب الاستعانة بخبرات تساعدنا فى الاختبار وتصنيف الاعاقات،

مشيرا إلى أنه جارى الآن مناقشة انشاء مركز طبى متخصص واحد على الأقل يخدم هذه الفئة ويوجد به قوافل تستطيع التنقل بمدن المحافظة للتسهيل على اولياء الامور كما انه يتمنى انشاء جامعة خاصة بذوى الاعاقة شاملة اقسام مختلفة وكليات مختلفة للتعامل مع كل تصنيفات الاعاقة.

حيث ان الكتاب الدورى رقم ٣ بتاريخ 13 يونيو ورد فيه عمل تقارير طبية مطلوبة من الطلاب ذوى الاعاقة شاملة ( ذوى الاعاقة البصرية - ذوى الاعاقة السمعية - ذوى الاعاقة الذهنية البسيطة وجميع المتلازمات التابعة لها وبطئ التعليم - المصابين باضطراب طيف التوحد -اضطراب التواصل - اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة - اضطراب صعوبات التعليم المحددة) ويشترط ان تصدر جميع التقارير الطبية من جهات حكومية معتمدة ( الهيئة العامة للتأمين الصحى - مستشفيات وزارة الصحة والسكان - المستشفيات الجامعية - مستشفيات القوات المسلحة والشرطة) ولا يعتد باية تقارير صادرة من جهات اخرى.