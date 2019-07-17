محافظ الفيوم يتابع أعمال الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

الفيوم – رباب الجالي

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم إجتماعاً مع اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام المحافظة و الدكتور محمد عقل مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم لمتابعة أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع تحت شعار ( من بيت إلي بيت )

بدأت الحملة عملها من 22/6/2019 وتنتهي في 8/8/2019في جميع مدن ومراكز و قري محافظة الفيوم من خلال 92 وحدة طبية بيطرية منتشرة في جميع المراكز والقري , حيث يتم عمل الحملة خلال أيام الإسبوع من أول ضوء إلي أخر ضوء ويتم التحصين والتسجيل والترقيم للحيوانات الوافدة داخل الأسواق, كما يتم تحصين الحيوانات في الكمائن الأمنية علي حدود المحافظة, للحفاظ علي الثروة الحيوانية .

أكد مدير مديرية الطب البيطري أن الهدف من الحملة رفع مناعة الحيوانات من الماشية (أبقار _جاموس _غنم _ ماعز ) ضد الأمراض ,وأسفرت الحملة عن تحصين 80 ألف رأس ماشية حتي اليوم .

وخلال اللقاء أكد محافظ الفيوم علي ضرورة توعية الفلاحين ومربي الماشية بأهمية التحصين للحفاظ علي الثروة الحيوانية ,مؤكداً علي لجان التحصين أن تجوب قري وعزب المحافظة، وعلي جميع مربي الماشية التعاون مع لجان التحصين البيطرية ، مشيراً أنه يتم مشاركة الوحدات المحلية والجمعيات الزراعية والأمن في عملية التحصين .