محافظ الغربية يستعرض مشروعات مياه الشرب والصرف بالخطة الاستثمارية

الغربية محمد طارق

عقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية إجتماعاً موسعاً مع "رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية - المدير التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة - مدير مديرية الزراعة – مدير مديرية الإصلاح الزراعى " لمناقشة الخطة الإستثمارية للعام المالي 2019/2020 الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي بلغ إعتمادها لهذا العام 503 مليون جنيه.

بالإضافة إلى المنح والقروض الخاصة بمشروع الميجا ومشروعات الإتحاد الأوربي الجاري تنفيذها في 34 قرية بمراكز طنطا وبسيون و كفر الزيات ، وتناول الإجتماع التنسيق بين المحافظة و كافة الجهات المعنية لتوفير قطع أراضي مناسبة لإنشاء محطات الرفع الخاصة بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وجه محافظ الغربية بعمل تقرير مفصل خلال أسبوع عن الصلاحية الفنية الخاصة بـ16 قطعة أرض تبرع لإنشاء محطات صرف صحى عليها ، وتطرق اللقاء أيضاً إلى المعوقات التي تؤخر تنفيذ المشروعات ومنها أرض محطة رفع أكوا الحصة بمركز كفر الزيات على أن يقوم الإصلاح الزراعى بسرعة تسليم الأرض لتنفيذ المشروع.

وكذا تنفيذ التعاقد الخاص بمساحة 11 فدانا للمنطقة الحرفية للأثاث بكتامة مركز بسيون. كما تم مناقشة برنامج تشغيل مشروع الصرف الصحي لقرية العزيزية بعد الإنتهاء من محطة معالجة شبرابابل وتشغيلها.

كما أكد محافظ الغربية على أهمية الإسراع في تنفيذ كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المخططة بالمحافظة لتغطية كافة القرى والعزب ذلك في إطار الحرص على توفير خدمات حضارية متكاملة بالقرى على غرار الخدمات التي توجد بالمدن ، مشيراً إلى أهمية وضع جداول زمنية محددة لنهو المشروعات ودخولها الخدمة لما يأتي في الصالح العام للمواطنين.