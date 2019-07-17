محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول تعاون مع شركات خاصة لخلق فرص عمل

الدقهلية - شريف الديب

وقع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم بروتوكول تعاون مع احدى الشركات الخاصة، لتوفير فرص عمل للشباب.

وأكد المحافظ إن الدقهلية عريقة وكبيرة، وتمتلك موارد سياحية متنوعة فرعونية وإسلامية وقبطية وعلينا الترويج والتسويق لها لتحظى بموقعها المناسب، وأوضح أن بروتوكول التعاون مع إيجى جيت يفتح المجال لخلق فرص عمل للشباب مهما كانت مؤهلاتهم الدراسية.

وأضاف محافظ الدقهلية، أنه لدينا مراكز طبية عريقة يأتى إليها الأشقاء من العالم العربى لتلقى العلاج بين أشقائهم، ومناطق صناعية متعددة وسيتم اقامة منطقتين بالسنبلاوين وميت غمر.

وأشار إلى المنصورة الجديدة وجمصه بهم مشاريع كبيرة تخدم كل الشباب وتوفر فرص عمل كثيرة، وأوضح أنه تم البدء فى طريق جمصه الذى يربطها بالمنصورة الجديدة ويمثل وسيلة نقل سهلة وسريعة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة إحدى شركات صندوق تحيا مصر، والتى تقوم بالتسويق فى التجارة الإلكترونية وهى تمثل بوابة مصر للاقتصاد الرقمى وتخلق شبكة أعمال إلكترونية دولية وتعمل على تنفيذ وإدارة منصات رسمية للتسويق والتجارة والحجوزات الإلكترونية.

كما تهدف إلى دمج القطاع الغير رسمى فى المنظومة الاقتصادية للدولة وتوفير برامج تدريبية متطورة لتوفير فرص عمل غير تقليدية للشباب وتخلق مجالات عمل جديدة غير مألوفة ومستحدثة.

شهد توقيع بروتوكول التعاون المهندس مختار الخولى السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوى السكرتير العام المساعد والدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة مستشفى الكبد المصرى وعضو مجلس النواب والكاتب الصحفى حازم نصر مدير مكتب أخبار اليوم بالدقهلية والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة.

كما أعلن محافظ الدقهلية، عن انتهاء تسليم 50 فدان أملاك دولة بقلابشو لشركة ايكارو لإقامة مدفن صحى .

يذكر أن محافظ الدقهلية، قد كلف فى وقت سابق بتشكيل لجنة لتسليم 50 فدان أرض أملاك دولة لشركه ايكارو بهدف استعمالهم مدفن هندسى بقرية قلابشو التابعة لمركز بلقاس، وتم إجراء المعاينه على الطبيعه للموقع المخصص من قبل المحافظة لأنشاء المدفن الصحى الهندسى بحوض الرمال 1 قسم 3 ومطابقة الحدود والأبعاد ومطابقه كافه الحدود طبقا للكروكى المعتمد .

وشدد محافظ الدقهلية على سرعة البدء فى الأعمال للانتهاء من إنشاء المدفن الصحى حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، ومن جهة أخرى كلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة بلقاس باستغلال المساحة المقام عليها المقلب سابقا فى إقامة حدائق عامة ومنتزهات.



محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول لخلق فرص عمل



محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول لخلق فرص عمل



محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول لخلق فرص عمل



محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول لخلق فرص عمل



محافظ الدقهلية يوقع بروتوكول لخلق فرص عمل