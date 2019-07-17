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محافظ الدقهلية: إغلاق 3 مصانع مخالفة وإعدام عصائر غير صالحة بالدقهلية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:39 ص
محافظ الدقهلية: إغلاق 3 مصانع مخالفة وإعدام عصائر غير صالحة بالدقهلية محافظ الدقهلية
الدقهلية - سارة الباز

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وافق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية على غلق 3 مصانع عصائر ومواد غذائية بمدينة محلة دمنه، لعدم وجود تراخيص ونقص الاشتراطات، وشدد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الغلق الإدارى .
 
وأضاف محافظ الدقهلية، أن قرار الغلق جاء لعدم وجود شهادة صحية وعدم توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة ووجود خطر داهم فى المنشآت التي تم اتخاذ قرار الغلق حيالها .
 
وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الحملات الرقابية على منافذ الأغذية ومحلات ومصانع بيع وتداول وتقديم الأطعمة والسلع لمتابعة جودة المعروضات، والتأكد من مراعاتها شروط التداول والبيع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور تجاه المخالفين.
 
جاء ذلك بناءً على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية والذي أشار إلى قيام فرق مراقبة الأغذية بالمرور على عدد من المنشآت الغذائية بمحلة دمنه، وإعدام 100 لتر عصير مانجو، وسحب عينات وإرسالها للمعمل المشترك بالمنصورة للتحليل وتحرير 6 محاضر، وشملت المخالفات مصنعي عصائر ، وشركة متخصثة في الصناعات الغذائية .

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محلة دمنة

إغلاق مصانع

عصائر غير صالحة

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