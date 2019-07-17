محافظ الجيزة: استثمار 13 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة

استقبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة اليوم بديوان عام المحافظة رئيس مجلس محافظة بغداد َ رياض ناصر العضاض لبحث سبل التعاون بين البلدين والاستفادة من التجارب الناجحة بمحافظة الجيزة بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى ومنظومة النظافة التى يتم تنفيذها بالجيزة.

وفي بداية الاجتماع رحب المحافظ بالسيد رياض والوفد المرافق له معبراً عن سعادته بالزيارة وتطلعه لبدء مرحلة جديدة من التعاون ترقى لعمق الروابط بين الشعبين المصرى والعراقى.

وأضاف المحافظ أن مصر والعراق دولتين أصحاب حضارات عريقة ومن المؤكد أن كلا الجانبين لديه الكثير من الخبرات ليستفيد منه الجانب الأخر مشيداً بحجم التعاون السابق بين البلدين بشتى المجالات.

واستعرض المحافظ خطة المحافظة ودورها في مواجهة مخالفات المباني ومتابعة ملفات الصحة والتعليم والتخلص من مشكلة القمامة والمشاريع الجاري تنفيذها بقطاعات مياه الشرب والصرف الصحى وخدمة القرى الأكثر احتياجاً

وأكد المحافظ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حريص علي الاهتمام بمصلحة المواطن والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الإدارة المحلية التى تتمثل في البنية التحتية وفتح محاور مرورية جديدة وتدعيم المناطق المحرومة بالمرافق والتخلص الامن من مخلفات القمامة ودراسة اعادة تدويرها في انتاج التيار الكهربائى

لافتاً بأن الدولة حريصة على تحقيق حياة كريمة للمواطنين وتقديم الخدمات و سبل الدعم والراحة مشيراً انه جارى استثمار 13 مليار جنيه لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وقد تم الانتهاء من ضخ 250 الف م3مياه بالقطاع الجنوبي والشمالي بالمحافظة ومن المقرر خلال لعام المالي الجارى ضخ 250 الف م3 أخرى .

مضيفاً بانه جاري تطوير محطة صرف صحي أبو رواش بتكلفة 5 مليار جنيه موضحاً بأنها تعد أهم مشروعات الصرف الصحي لكونها من اكبر المحطات التي ستعمل علي حل مشكلة مصرف الرهاوى والمشكلات بفرع رشيد

مشيرا ان الدولة تسعى للوصول بمعالجة مياه الصرف الصحى إلى المعالجة الثنائية المطورة والمعالجة الثلاثية لاستغلالها في زراعة الاشجار الي جانب انه جاري العمل علي خدمة 29 قرية بالصرف الصحى بالقطاع الجنوبي بالمحافظة فضلاً عن تطوير منظومة الصحة والتعليم ورفع كفاءة الطرق .

وأضاف المحافظ بأنه يتم رفع يومياً حوالى 6 الاف طن مخلفات قمامة نقلها الي المقالب العمومية حتى يتم فصل المخلفات الصلبة عن المخلفات العضوية لقيام المصانع باعادة تدويرها قبل التخلص منها ودفنها فى المدافن الصحية بطريقة آمنة وصحية .

ومن جانبه اشاد رياض بخطة الدولة المصرية ومستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري وحل مشكلة مياه الشرب والصرف الصحى وكيفية التخلص الامن من مخلفات القمامة واعادة تدويرها مرة أخرى إلى جانب استخدامها فى انتاج الطاقة مشيراً إلى إعجابه بالخطط التى تجريها المحافظة لتحسين شبكات الطرق والمرافق معبراً عن تطلعه لمساهمة المحافظة فى تدريب الكوادر العراقية المشاركة فى إعمار دولة العراق فى تلك المجالات واعداد وتدريب العاملين بإدارات الحكم المحلي في البلدين من خلال تبادل وايفاد البعثات بين مصر والعراق ومشاركة شركات القطاع العام والخاص المصرية فى خطط إعادة الإعمار.

حضر اللقاء الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد ومنصور بدوى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وجمال عبدالرشيد رئيس مدينة الجيزة.