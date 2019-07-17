محافظ أسيوط يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

أسيوط - ضحا صالح

يكرم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى الجمهورية، الطالبة سارة علاء الدين السابع مكرر أزهرى، والطالب أحمد محمد إسماعيل الثانى مكرر ثانوية عامة، صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه بديوان عام محافظة أسيوط.

وقال اللواء جمال نور الدين، إن تكريم الطلاب هو أقل مكافأة يمكن تقديمها عما بذلوه من جهد من أجل تفوقهم وإسعاد أسرهم معربًا عن سعادته لتميز أبناء المحافظة فى كافة المجالات، وحصد أبناؤها المراكز الأولى فى مختلف الشهادات الثانوية العامة والأزهرية، معلنًا تقديم الدعم الكامل للمتميزين من أبناء المحافظة فضلًا عن الدعم المقدم لتطوير العملية التعليمية.