محافظة بنى سويف تكرم الفائزين بمسابقة حفظة القرآن بالتنسيق مع وزارة الشباب

بنى سويف أيمن لطفى

كرمت محافظة بنى سويف، الفائزين فى المسابقة الدينية الكبرى لحفظ وتفسير القرآن الكريم، والتى نظمتها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع أحد مصانع الأسمنت ببنى سويف.

وحضر الاحتفالية التى أقيمت اليوم الأربعاء بقاعة المجلس التنفيذى بديوان عام المحافظة شرق النيل، برعاية المحافظ المستشار هانى عبد الجابر، وكلا من الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وأحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث تم تكريم 25 من حفظة القرآن من الشباب والطلائع من أبناء المحافظة، وتسلمهم جوائز المسابقة البالغ قيمتها الاجمالية 145 ألف جنيه، بواقع 100 ألف جنيه على 10 فائزين من الشباب "10 آلاف لكل فائز" فى حفظ القرآن كاملا.

وشملت قائمة المكرمين كلا من (أميرة مسلم عبد الوهاب، أسماء دنيال أحمد، أحمد فؤاد محمد، إسراء شريف حسين، أحمد صديق عبد العظيم، محمود رجب خلفة، علاء جمال محمد، أميمة حسين محمود، محمود محمد عبد الغنى، شروق رجب محمد)، و15 ألف جنيه على 5 فائزين من الشباب " 3 آلاف جنيه لكل فائز" وهم (عبد الله محمد أحمد، شيماء حجازى مصطفى، نجلاء عبد المجيد بريك، إيمان دنيال أحمد، كامل عبد الفهيم أحمد)، و30 ألف جنيها على 10 من الفائزين من الطلائع " 3 آلاف جنيه لكل فائز" وهم (أيمن مجدى عبد السلام، المعتصم بالله أشرف مجدى، محمد إبراهيم توفيق، فاطمة جابر محمد، منار معوض عطية، حسناء جودة محمد، شيماء محمود محجوب، أسماء حسين على، شيماء فرحات محمد، دعاء شعبان عبد الحميد.

وتضمنت الكلمة، التى ألقاها الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، الإشارة إلى تحيات المحافظ للحضور وتقديم التهنئة للشباب والفتيات والطلائع المكرمين، وتوجيه تحية خاصة لأولياء الأمور الذين بذلوا جهدًا كبيرًا فى سبيل تحقيق أولادهم هذه المكانة، علاوة على تقدير القائمين على تنظيم المسابقة، وكذلك الإشادة بجهود المجتمع المدنى الذى بات مثلا يحتذى به فى المسؤولية المجتمعية من خلال المساهمة فى الدفع بجهود الدولة للإرتقاء بمستوى معيشة المواطن.

من ناحيته أشار أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن المديرية الشباب والرياضة نظمت مسابقة كبرى بالتعاون مع الأوقاف برعاية مصنع الأسمنت فى حفظ القرآن الكريم خلال شهر رمضان الماضى على مستوى جميع مراكز الشباب بمشاركة لجنة تحكيم من الأوقاف والشباب والرياضة، حيث تم تصعيد الفائزين البالغ عددهم 25 فائزًا فى المسابقة والتى تقدم لها أ أكثر من 2100 متسابقًا تنافسوا فيما بينهم للفوز بجوائز المسابقة.

كما ترأس اللواء عصام العلقامى السكرتير العام اللقاء الأسبوعى للمواطنين لبحث مشاكلهم وتوفير احتياجاتهم، وذلك بحضور التنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومديرى المديريات والمصالح الحكومية.

وخلال اللقاء تم بحث عدد من المطالب التى تقدم بها المواطنون فى بعض القطاعات الخدمية والمرافق، وتم البت فى عدد من الطلبات والشكاوى خلال اللقاء، فيما تم توجيه للتنفيذيين المعنيين من رؤساء الوحدات المحلية ومسئولى القطاعات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التنفيذية والقانونية المطلوبة وفق المتاح من الموارد والإمكانيات وفى إطار الالتزام بالقانون.