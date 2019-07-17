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محافظة الجيزة ترفع 17927 حالة إشغال فى 4 أشهر.. وتبدأ بحملة إزالة تعديات النيل

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:07 م
محافظة الجيزة ترفع 17927 حالة إشغال فى 4 أشهر.. وتبدأ بحملة إزالة تعديات النيل رفع إشغالات - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء علاء بدران، السكرتير العام المساعد، لمحافظة القاهرة، أن أجهزة المحافظة تمكنت من رفع 17927 حالة إشغال، خلال 4 أشهر ماضية، على مستوى الأحياء والمدن، مشيرا إلى أنه تم تحرير أكثر من 1939 محضر متنوع ومصادرة كم كبير من المضبوطات بالمخازن.
 
وأضاف بدران، لـ "اليوم السابع"، أن ذلك يأتى بالتزمن مع حملات المحافظة لإزالة التعديات على نهر النيل بالتعاون مع وزارة الرى، وقوات الشرطة، مشيرا إلى أنه جار حصر التعديات بكل مركز وحى، للبدء فى إزالتها.
 
وأوضح السكرتير العام المساعد، أن أجهزة المحافظة رصدت 212 حالة تعد على نهر النيل بمدينة ومركز الصف فقط وتم البدء فى إزالتها حيث تم رفع وإزالة عدد من الجسور التى تم بنائها على نهر النيل.
 
 

نهر النيل

التعديات علي نهر النيل

الاشغالات

الجيزة

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