الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، المهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية بتنفيذ تجربة تعديل أول أتوبيس سياحي "دبل ديك" ذو الطابقين ليكون مجهزا لفتح السقف من الساعة 6 مساء وحتى انتهاء العمل في تمام الساعة 12:45 مساء، ليتمكن الركاب من الاستمتاع برؤية الكورنيش ومعالم المدينة وبهواء وسماء الإسكندرية وبجوها الجميل خلال فصل الصيف، ويأتي هذا في ضوء حرص كافة أجهزة المحافظة على تقديم أفضل خدمة للركاب من أهالي المدينة والمصطافين وزوار الإسكندرية.

وأوضح رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن خط الأتوبيس السياحي "دبل ديك" ذو الطابقين يمر بـ (الأنفوشي - محطة الرمل - الشاطبي - سيدي جابر - جليم - سيدي بشر - ميامي - المندرة- المنتزة- المعمورة)، مما يمكن الركاب من مشاهدة والاستمتاع بالمعالم الحضارية والتاريخية للمدينة وكذا الاستمتاع برؤية الكورنيش بالكامل، حيث يسير على طريق الجيش ذهابا وعودة ويمر على قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وحدائق المنتزه، مشيراً إلى أن أول موعد لقيام الأتوبيس السياحي "دبل ديك" هو الساعة 6 صباحا، وسعر التذكر للفرد 15 جنيها.

يأتى ذلك في إطار اهتمام محافظة الإسكندرية باستغلال هيئة النقل العام لتكون وسيلة جيدة للجذب السياحي وإبراز معالم المدينة الحضارية والتاريخية وإظهار المدينة بالشكل الحضاري الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.



محافظة الإسكندرية تنفذ تجربة فتح السقف لأول أتوبيس سياحى دبل ديك