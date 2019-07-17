سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الإسكندرية تنفذ تجربة فتح السقف لأول أتوبيس سياحى "دبل ديك"

الأربعاء، 17 يوليه 2019 01:48 م
محافظة الإسكندرية تنفذ تجربة فتح السقف لأول أتوبيس سياحى "دبل ديك" محافظة الإسكندرية تنفذ تجربة فتح السقف لأول أتوبيس سياحى دبل ديك
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، المهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية بتنفيذ تجربة تعديل أول أتوبيس سياحي "دبل ديك" ذو الطابقين ليكون مجهزا لفتح السقف من الساعة 6 مساء وحتى انتهاء العمل في تمام الساعة 12:45 مساء، ليتمكن الركاب من الاستمتاع برؤية الكورنيش ومعالم المدينة وبهواء وسماء الإسكندرية وبجوها الجميل خلال فصل الصيف، ويأتي هذا في ضوء حرص كافة أجهزة المحافظة على تقديم أفضل خدمة للركاب من أهالي المدينة والمصطافين وزوار الإسكندرية.

 

وأوضح رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن خط الأتوبيس السياحي "دبل ديك" ذو الطابقين  يمر بـ (الأنفوشي - محطة الرمل - الشاطبي - سيدي جابر - جليم - سيدي بشر - ميامي - المندرة- المنتزة- المعمورة)، مما يمكن الركاب من مشاهدة والاستمتاع بالمعالم الحضارية والتاريخية للمدينة وكذا الاستمتاع برؤية الكورنيش بالكامل، حيث يسير على طريق الجيش ذهابا وعودة ويمر على قلعة قايتباي ومكتبة الإسكندرية وحدائق المنتزه، مشيراً إلى أن أول موعد لقيام الأتوبيس السياحي "دبل ديك" هو الساعة 6 صباحا، وسعر التذكر للفرد 15 جنيها.

 

يأتى ذلك في إطار اهتمام محافظة الإسكندرية باستغلال هيئة النقل العام لتكون وسيلة جيدة للجذب السياحي وإبراز معالم المدينة الحضارية والتاريخية وإظهار المدينة بالشكل الحضاري الذي يليق بها أمام أهلها وزوارها.

 

محافظة الإسكندرية تنفذ تجربة فتح السقف لأول أتوبيس سياحى دبل ديك (1)
محافظة الإسكندرية تنفذ تجربة فتح السقف لأول أتوبيس سياحى دبل ديك

 

محافظة الإسكندرية تنفذ تجربة فتح السقف لأول أتوبيس سياحى دبل ديك (2)
محافظة الإسكندرية تنفذ تجربة فتح السقف لأول أتوبيس سياحى دبل ديك 

الاسكندرية

اتوبيس سياحى

كورنيش الاسكندرية

معالم الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

صندوق النقد الدولى يحدد 24 يوليو موعدا لاجتماع مراجعة برنامج مصر الاقتصادى

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة