مبيعات صكوك الأضاحى بالأوقاف تتجاوز 17 مليون جنيه

كتب إسماعيل رفعت

تجاوزت مبيعات صكوك الأضاحى بمديريات الأوقاف الإقليمية 17 مليون جنيه حتى تاريخه، وأسوة بمحافظتى القاهرة والغربية.

قررت وزارة الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه من الموارد الذاتية للوزارة ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحى، لكلٍّ من مديريتى أوقاف الجيزة والإسكندرية لتجاوز مبيعاتهما فى الصكوك أكثر من ألف صك حتى تاريخه، على أن يقدم مدير المديرية كشفا بأسماء المشاركين ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف، مع التأكيد على صرف هذه المكافأة لكل مديرية تبلغ الألف صك قبل نهاية ذى القعدة الجارى، وتشجيعا للعاملين بالمديريات (ب) ومديريات الوجه القبلى.

وقررت وزارة الأوقاف صرف مكافأة قدرها خمسة عشر ألف جنيه للقائمين على المشروع بكل مديرية من هذه المديريات تصل إلى خمسمائة صك قبل نهاية الشهر الجارى يوليو 2019م، وصرف مكافأة قدرها خمسون ألفا لأول مديرية تحقق الألف صك الثانية.