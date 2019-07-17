"لو بتحب الرسم ونفسك تدخل كلية فنون جميلة".. اعرف خطوات وشروط اختبار القدرات

الدقهلية – سارة الباز

الآن بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة وانشغال الأهالى والطلاب بالتنسيق، وتحديد رغبات الكليات، والاجتهاد بتحقيق التوافق ما بين الميول والطموح ومتطلبات سوق العمل، يعمد بعض الطلبة للالتحاق بما يناسب موهبتهم ومواطن التميز لديهم، مثل أولئك الطلبة الموهوبين والمتميزين في الرسم والتلوين والتصميم، فيفكرون فى الإلتحاق بكلية الفنون الجميلة؛ لذا إذا كنت واحدا من أولئك الفنانين، فإليك شروط وخطوات التقديم لاختبار القدرات.

التقدم لاختبارات القدرات يبدأ بالتسجيل إلكترونيا

أكد الدكتور شريف شتا، وكيل التعليم وشئون الطلاب بكلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، أن التقدم لاختبارات القدرات يبدأ بالتسجيل إلكترونيا عن طريق مكتب التنسيق الإلكتروني للجامعات عبر الرابط التالي: http://WWW.tansik.egypt.gov.eg حيث يقوم الطالب بالدخول على صفحة تسجيل اختبارات القدرات وتحديد موعد الاختبار خلال الفترة المقررة بنفسه، ثم يقوم بطباعة إيصال التسجيل، للتوجه به إلى مقر الكلية قبل الموعد المقرر له الاختبار فيه بيوم واحد على الأقل.

وأوضح وكيل الكلية أنه على الطلاب الراغبين في الإلتحاق بالكلية تجهيز إيصال التسجيل الإلكتروني وأصل وصورة رقم جلوس الثانوية العامة، والرقم القومي، وشهادة الميلاد، و 2 صورة شخصية، و 400 جنيها قيمة المصروفات المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن آخر موعد لآداء امتحانات القدرات هو 20 يوليو الجارى.

شروط الالتحاق بقسم الفنون

وأشار "شتا" إلى أن الالتحاق بكلية الفنون الجميلة بقسم فنون، يشترط فيه النجاح واجتياز اختبارات القدرات لهذا التخصص، والتي تقيس مدى استعداد الطالب لدراسة الفنون، وقياس مقدرته ومهارته الفنية في التعبير وتنظيم الأفكار والأشكال مع تحقيق التوافق والتوازن اللوني والظل والنور بالتظليل، ومدى الإبداع والتخيل وإنتاج التصميم من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات والتي تم تصنيفها إلى ثلاثة أقسام أساسية وهى كالتالي:

أولا: الاختبار المعرفي

وهو عبارة عن اختبار معلومات عامة ومعلومات في مجال الفنون والتصميم والمعلومات العامة في التخصص.

ثانيا: اختبار التصميم الابتكاري

والذى تم وضعه لقياس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والأشكال.

ثالثًا: اختبار الرسم

يهدف إلى تقييم قدرات الطالب ومهاراته الفنية في التعبير الحر عن البيئة المحيطة ومظاهر الحياة المتنوعة في المجتمع وذلك باستخدام أقلام الرصاص ذات درجات الظلال المختلفة والظل والنور وهو مهم جدا في إظهار الشكل.

شروط الالتحاق بتخصص عمارة

وأضاف الدكتور شريف شتا، أن الالتحاق بتخصص عمارة، يشترط فيه النجاح واجتياز الاختبارات التي تقيس استعداد الطالب لدراسة فن العمارة، وقياس قدرة الطالب على التصميم المعمارى والإلمام بقواعد المنظور والثقافة المعمارية العامة اللازمة للالتحاق بكليات الفنون الجميلة قسم عمارة.

الأدوات المطلوبة لامتحان العمارة

وأوضح "شتا" أن الأدوات المطلوبة لامتحان العمارة هى: قلم جاف، أقلام رصاص، أدوات هندسية عادية، مسطرة ومثلث، شريط لاصق، وأستيكة.

مراحل الاختبار لقسم العمارة

العناصر المكونة لاختبار قدرات العمارة هي أربعة أقسام:

1- اختبار المعلومات العامة النظري

اختبار خلال 45 دقيقة من 30 درجة؛ لقياس قدرة الطالب على الإلمام بالمعلومات العامة سواء التي تحصل عليها من خلال دراسته المدرسية أو المعلومات العامة الحياتية، بالإضافة إلى قياس قدرة الطالب في التعرف علي المعالم المهمة سواء القديمة أو الحديثة التي تعبر عن مصر بصفة خاصة أو العالم بصفة عامة.

2- اختبار عملي رسم منظور هندسي حر

اختبار مدته 3 ساعات من 60 درجة؛ لقياس قدرة الطالب على إخراج ورسم المنظور الهندسي الحر (Freehand) لأحد المواضيع التي تمر في حياته اليومية طبقا للسؤال الموجه في الامتحان، مع الاهتمام بالنسب والمقياس في إخراج المنظور الهندسي، ويمكن استخدام بعض الأدوات الهندسية البسيطة.

ويكون الرسم باستخدام القلم الرصاص مع الالتزام بالظل والتظليل لإظهار الشكل وكتل المنظور في الامتحان.

3- اختبار عملي رسم تشكيل وابتكار

اختبار مدته 45 دقيقة من 10 درجات؛ لقياس قدرة الطالب على الابتكار والتشكيل باستخدام الاشكال الهندسية طبقا للسؤال المعطى للطالب.

وأشار الدكتور شريف شتا إلى أن اختبارات القدرات مستمرة حتى 20 يوليو الجاري، لافتا إلى تنظيم الكلية لمجموعة من اللقاءات التعريفية بمقر الكلية لتوضيح طبيعة ونمط اختبارات القدرات، وذلك دون أي مقابل مادي، وحذر من حضور الإختبارات بأجهزة التليفون المحمول.