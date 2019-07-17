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لماذا يسبب ألم الرقبة صداعا فى الرأس؟

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:00 م
لماذا يسبب ألم الرقبة صداعا فى الرأس؟ الم الرقبة وعلاقته بالصداع
كتبت إيناس البنا

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هناك أنواع عديدة من الصداع التى قد يرتبط بعضها بعدد من الأعراض أو قد يكون هو عرض فى حد ذاته، ولكن الدراسات تؤكد أن أى ألم فى عصب الرقبة يمكن أن يسبب الصداع في الجزء الخلفي من الرأس.

يسمى الصداع الناتج عن التهاب عصب الرقبة باسم الصداع القذالى، هذه الحالة تسبب أيضًا ألمًا في الرقبة والكتف والذراع واليد، وفقًا لتقرير موقع " About".

الم الرقبة
الم الرقبة

يعتبر اعتلال الجذور الرقبي هو الحالة التي تحدث فيها هذه الأعراض، ويشرح تقرير الموقع أن تهيج الأعصاب في الرقبة يسبب الأعراض، ويحدث ذلك عن طريق الضغط على العصب، أو القرص في العمود الفقري العلوي بسبب وجود انفتاق فى قرص العصب ، وتضييق القناة الشوكية أو الأقراص المتدهورة التي تسبب نتوء العظام.

علاجات اعتلال الأعصاب فى الرقبة قد تشمل: أدوية السيطرة على الألم والالتهابات ومشاكل النوم وتشنجات العضلات، واستخدام طوق حول العنق  للحد من الحركة وتوفير الدعم كشفاء الأعصاب، واستخدام وسادة للمساعدة في وضع الرأس بشكل صحيح اثناء النوم، وتعتبر حقن الستيرويد فوق الجافية والجراحة أخر خيارات العلاج فى الحالات الشديدة.


التهاب عصب الرقبة

اعتلال الاعصاب

الصداع القذالى

القناة الشوكية

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