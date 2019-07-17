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لليوم الثانى.. استمرار أعمال القافلة الطبية بقرية المنصورة ضمن مبادرة الرئيس بأسوان

الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:46 ص
لليوم الثانى.. استمرار أعمال القافلة الطبية بقرية المنصورة ضمن مبادرة الرئيس بأسوان جانب من القافلة الطبية بقرية المنصورية
أسوان - صلاح المسن

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استقبلت قرية المنصورية بمركز دراو بأسوان لليوم الثانى على التوالى أكبر قافلة طبية لجامعة أسوان،بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية،وذلك فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للمشاركة المجتمعية للجامعات المصرية فى تطوير العشوائيات،والتى تستمر لمدة يومين تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان والدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة .

وكان قد أسفر اليوم الأول للقافلة الطبية عن إجراء الكشف الطبى على 1020 حالة بالقرية، حيث ضمت القافلة 21 تخصص طبى مختلف ويتم الكشف وصرف الإدوية وإجراء التحاليل الطبية بالمجان .

وتتضمن القافلة تنظيم عددا من الندوات المختلفة عن الصحة الإنجابية والإسعافات الأولية، وذلك بمشاركة كليات الطب والتمريض والخدمة الاجتماعية وبالتعاون مع علماء مديرية الأوقاف بأسوان .

وتشهد القافلة الطبية لجامعة أسوان متابعة وتنظيم كبير من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد زكى الدهشورى عميد كلية الطب، والدكتور مصطفى الطيرى والدكتور عبدالرحمن الطحان وكيلا الكلية والدكتور عبدالله العبيدى مدير عام المستشفيات الجامعية بأسوان.

جدير بالذكر أن مبادرة الرئيس السيسى للمشاركة المجتمعية للجامعات المصرية تتضمن تطوير شامل لقرية المنصورية من خلال تنفيذ أعمال للتطوير والتجميل وتأهيل البنية الأساسية وأعمال التشجير وتنفيذ قوافل طبية وبيطرية مختلفة، وذلك خلال شهرى يوليو وأغسطس.

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جامعة اسوان

قرية المنصورية

قافلة طبية

التشجير

مديرية الشئون الصحية

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