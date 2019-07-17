لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

تنطلق أعمال المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019 بعد الانتهاء من كل أعمال المرحلة الأولى للتنسيق وإعلان نتيجة المرحلة كاملة، إذ أن مكتب التنسيق ينتهى من استقبال رغبات طلاب المرحلة الأولى من التنسيق يوم الخميس 25 يوليو الجارى ليتم بعد ذلك إعلان نتيجة المرحلة الأولى وتحديد موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019.

ومن المتوقع أن يتم تحديد موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019، ليكون بعد يومان من إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق ليكون فى الأغلب يوم الأحد 28 يوليو الجارى أو الإثنين على أقصى تقدير.

كشفت المؤشرات الأولية لتنسيق الكليات 2019، أنه من المتوقع وجود ارتفاعات كبيرة فى الحدود الدنيا بكليات المرحلة الأولى للتنسيق؛ بسبب زيادة أعداد الطلاب بهذه المرحلة مقارنة بالعام الماضى نجد أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الأولى لعام 2019 أعلى من الحد الأدنى للتقدم لكليات المرحلة الأولى لعام 2018 بواقع 4 درجات كاملة أى بنسبة 1 % تقريبا بما يؤكد ارتفاع الحد الأدنى لكلية الطب لتخطى حاجز الـ 98 % وفى الشعبة الهندسية نجد أن الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الأولى بالعام الجارى 2019 ارتفع عن نظيره بعام 2018 بواقع 4 درجات ونصف الدرجة أى بنسبة 1.1 % تقريبا مما يؤكد أيضا ارتفاع الحد الأدنى للقبول بكلية الهندسة وباقى كليات الشعبة الهندسية.

أما عند مقارنة الحد الأدنى للتقدم للمرحلة الأولى بتنسيق 2018 فيما يخص طلاب الشعبة الأدبية نجدهما مطابقين، إلا أنه من المتوقع أن تبقى هذه الكليات أيضا تحت تهديد زيادة كبرى فى الحدود الدنيا لها بسبب الزيادة التى طرأت على هذه المجموعة فيما يخص الأعداد إذ أن هناك حوالى 15 ألفا زيادة عن طلاب الشعبة الأدبية بالعام الماضى بالمرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2019.

كشفت المؤشرات الأولية للتنسيق من خلال الإحصاءات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة، توقعات بقفزات ملحوظة فى الحدود الدنيا المرتقبة لقبول الطلاب بكليات الجامعات الحكومية بما لا يقل عن 3 درجات عن العام الماضى بسبب زيادة أعداد الطلاب الحاصلين على مجاميع تتجاوز الـ 95% عن الأعوام الماضية وكذلك الطلاب الحاصلين على 90 % فما فوق مما يؤكد أن الحدود الدنيا للكليات سترتفع بنسبة ملحوظة عن تنسيق العام الماضى.