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لجنتان استعلام على بوابة أكاديمية الشرطة لمساعدة الراغبين فى الإلتحاق بها

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:43 م
لجنتان استعلام على بوابة أكاديمية الشرطة لمساعدة الراغبين فى الإلتحاق بها أكاديمية الشرطة-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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شكلت أكاديمية الشرطة لجنتين للاستعلامات على بوابتي الأكاديمية "الرئيسية و5" للرد على استفسارات المترددين من الراغبين في التقديم لكلية الشرطة في إطار التسهيلات المقدمة للطلاب هذا العام.
 
ووافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على قبول دفعة جديدة من الطلاب الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة لهذا العام من الحاصلين على مجموع 65%.
 
وأعلن مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء أحمد إبراهيم عن موعد تقديم طلبات الالتحاق لأكاديمية الشرطة، وذلك اعتبارًا من الأربعاء 24 يوليو حتى الخميس 15 أغسطس ولمدة 23 يوما.
 
 
 

كلية الشرطة

اكاديمية الشرطة

التقديم لكلية الشرطة

الثانوية من الخارج

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