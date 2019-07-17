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لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. 10 نصائح تخفض 10% من استهلاك التكييف

الأربعاء، 17 يوليه 2019 09:00 ص
لتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء.. 10 نصائح تخفض 10% من استهلاك التكييف 10 نصائح تخفض 10% من استهلاك التكييف
كتب على عبد الرحمن

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أيام قليلة وتصدر أول فاتورة كهرباء بعد الزيادة الجديدة التى أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، فى 21 مايو الماضى، ويتم تطبيقها بدءا من شهر يوليو الجارى.

"اليوم السابع" ينشر عدة نصائح للمستهلكين خلال استخدام أجهزة التكييف ، يمكن بها  خفض نسبة 10% من الطاقة وهى:

  1. أغلق الأبواب والنوافذ لمنع تسريب الهواء وتظليل الغرفة بإسدال الستائر قبل تشغيل التكييف.
  2. فى بعض أيام الصيف المروحة تكفي لتلطيف درجة حرارة المكان.
  3. اضبط درجة الحرارة بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية ولا تستخدم التكييف عندما تكون درجة حرارة الجو مناسبة فى حدود  25درجة مئوية.
  4. أغلق جهاز التكييف قبل مغادرة الغرفة بحوالى 15 دقيقة.
  5. راعى استخدام التكييف المناسب للمكان المراد تبريده.
  6. صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء بالإضافة إلى التأكد من أن جميع الأجزاء المتحركة فى الجهاز تعمل بسهولة وأن حركة سريان هواء المكيف سهلة وتعمل بكفاءة عالية.
  7. أفحص نظام التكييف فوراً بواسطة متخصصين فى حالة الاحساس بعدم التبريد بالصورة المناسبة.
  8. تجنب أن يكون "ثرموستات" جهاز التكييف بالقرب من اللمبات أو مصدر للحرارة وكذلك تجنب استخدام مزيل الرطوبة أثناء تشغيل جهاز التكييف.
  9. عند شراء جهاز التكييف اختر الجهاز الأكثر كفاءة أى الأقل استهلاكاً للكهرباء ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.
  10. إقرأ طريقة الاستخدام جيداً وذلك لإتباعها

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