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لافروف: تفاقم التوتر بالشرق الأوسط بسبب التحركات الأمريكية فى المنطقة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:08 ص
لافروف: تفاقم التوتر بالشرق الأوسط بسبب التحركات الأمريكية فى المنطقة لافروف
موسكو (أ ش أ)

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رأى وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، "أن التوتر الناشب بمنطقة الشرق الأوسط يتفاقم فى الوقت الراهن، بسبب ما تفعله الولايات المتحدة الأمريكية وتحركاتها فى المنطقة".

وأكد لافروف - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - أن بلاده لن تقف مكتوفة اليدين، بل ستتخذ إجراءات لنزع فتيل التوتر فى المنطقة وتوفير الأمن لمنطقة الخليج ،وستعمل مع الشركاء للمحافظة على ما تم تحقيقه من اتفاقات متعددة الأطراف لتسوية المشكلة المتعلقة بالبرنامج النووى الإيراني.

على جانب آخر ،قال لافروف إن تسوية الأزمة فى (دونباس) شرقى أوكرانيا ممكنة فى ظل ظهور أطراف خارجية داعمة، شرط أن لا يتم طمس اتفاقيات مينسك الأساسية.

وأضاف - فى تصريح صحفى نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن هناك صيغتين لتسوية الأزمة فى شرق أوكرانيا، وهما مجموعة الاتصال وصيغة النورماندى .. مشيرا إلى أن الرئيس الأوكرانى الجديد فلاديمير زيلينسكى اقترح على نظيره الروسى فلاديمير بوتين، إجراء محادثات فى مينسك تشارك فيها روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا (رباعى النورماندي) بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وكان بوتين قد اعتبر فى وقت سابق أن مقترح نظيره الأوكرانى بشأن إجراء مفاوضات بمشاركة قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا قد يكون مثيرا للاهتمام .

 


لافروف

الشرق الاوسط

التحركات الامريكيه فى المنطقه

امريكا

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