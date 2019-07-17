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لأول مرة.. استخراج بيان النجاح والرسوب للشهادة الثانوية فى المناطق الأزهرية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:31 م
لأول مرة.. استخراج بيان النجاح والرسوب للشهادة الثانوية فى المناطق الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية
كتب لؤى على

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن إتاحة استخراج بيان درجات النجاح والرسوب للشهادة الثانوية الأزهرية للدور الأول للعام الدراسي 2018/2019، من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وذلك تسهيلًا للطلاب من عناء وتكاليف السفر، حيث كان الأمر قاصرًا في السابق على استخراجها من قطاع المعاهد بالقاهرة.

وقال الشيخ علي خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية،اليوم الاربعاء، إنه كلف المناطق الأزهرية بطباعة مستخرجات النجاح الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية عن طريق المنطقة بعد دفع الرسوم المقررة، وهي 15 جنيهًا، وذلك بالتنسيق مع مركز المعلومات بمشيخة الأزهر وبالمناطق، تنفيذًا لتوجيهات الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف.
 
وأصدر قطاع المعاهد تعليماته إلى المختصين باستخراج الشهادات بالمناطق بضرورة مطابقة المستخرج للنتيجة الورقية الخاصة بالنتيجة المرسلة للمنطقة من قبل لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية على أن يستمر العمل بهذه المنظومة طوال فترة الطعون الخاصة بالدور الأول، وأن يتعمد المستخرج من مدير المنطقة، وفي حالة رغبة الطالب في اعتماد الخارجية عليه أن يتوجه إلى الإدارة المركزية للامتحانات بالقاهرة.
 

 


قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الثانوية الازهرية

بيان نجاح

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