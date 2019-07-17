كاريكاتير "التايمز".. البيت الأبيض يتحول إلى "بيت للبيض فقط" فى عهد ترامب

كتبت رباب فتحى

سخر كاريكاتير صحيفة "التايمز" البريطانية من هجوم ترامب "العنصرى" ضد أربع نائبات بالكونجرس من أصحاب البشرة الملونة، حيث دعاهن للعودة من حيث أتين، وهو ما أثار عاصفة من الجدل وصل صداها إلى خارج الحدود الأمريكية.



منزل البيض

وفى الكاريكاتير يظهر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب وهو يحمل طلاء وفرشاة بعد أن أضاف حرف الـS إلى البيت الأبيض، ليصبح معناه "منزل البيض"، فى إشارة إلى موقفه من المهاجرين والأقليات وعدم تقبله غير أصحاب البشرة البيضاء.

ويقول ترامب فى الكاريكاتير بغضب "نعم. عليكم أن تصدقوا هذا"، أى أنه البيت الأبيض تحول لبيت للبيض فقط.

ويبدو أن ترامب يتبنى تكتيكا انتخابيا بمغازلة الأمريكيين الذى يتوافقون معه فى نفس الرؤى وأغلبهم من الذكور والبيض وغير المتعلمين، وهم من حظى بدعمهم فى الانتخابات السابقة، لاسيما وأنهم فى ولايات رئيسية يمكنها أن تحسم السباق.