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كاتب أمريكى: واشنطن تحاول جعل إيران تلكم نفسها

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:44 م
كاتب أمريكى: واشنطن تحاول جعل إيران تلكم نفسها الرئيس الأمريكى - دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قال الكاتب الأمريكى ديفيد أجناتيوس إن الولايات المتحدة تحاول جعل إيران تلكم نفسها.
 
 
 
وتحدث أجناتيوس فى مقاله اليوم بصحيفة "واشنطن بوست" عن حادث استيلاء إيران على ناقلة نفط صغيرة يوم السبت الماضى، وقال إن الواقعة لم تؤد إلى رد فعل من الإمارات التى كانت السفينة تعمل فى مياهها، أو الولايات المتحدة التى تنظيم محاولة متعددة لجنسيات لحماية السفن فى الخليج.
 
 
 
وقال أجناتيوس إنه لو كانت هذه مباراة للملاكمة، فإن الولايات المتحدة تحاول أن تجعل إيران تلكم نفسها. فالولايات المتحدة لم ترد على  حوادث ناقلات  النفط التى حدثت على مدار الشهرين الماضيين أو على إسقاط طائرة مسيرة للمراقبة أو غيرها من الاستفزازات. ويسمح الجيش الأمريكى لإيران بالاستمرار فى  توجيه الضربات،بينما يستعد لضربة قاضية لو لزم الأمر.
 
 
 
 ونقل أجناتيوس عن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكينزى إنها مشكلة دولية، فأى  مرافقة للناقلات عبر مضيق هرمز يجب أن تتم بواسطة الدول التى تعتمد عل النفط من الخليج مع قيام الولايات المتحدة بتوفير الاستطلاع  والأدوات الخاصة الأخرى لتعزيز ما يصفه بالوعى البحرى.
 
 
 
 ورأى الكاتب الأمريكى أن تصريحات ماكينزى توضح الإستراتيجية الأمريكية الأوسع نطاقا لتجنب المواجهة المباشرة مع إيران لو أمكن هذا. فواشنطن تعزز ترسانتها فى الخليج لكنها لم تستخدمها بشكل واضح حتى الآن.
 
 
 
 

الولايات المتحدة

ايران

ديفيد اجناتيوس

فرانك ماكينزى

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