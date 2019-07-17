سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:38 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

قضايا الدولة تطعن على حكم إلزام "الأحوال المدينة" منح شهادة وفاة لساقط القيد

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:18 م
قضايا الدولة تطعن على حكم إلزام "الأحوال المدينة" منح شهادة وفاة لساقط القيد محكمة القضاء الإدارى -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزارة الداخلية على الحكم الصادر، لإلغاء حكم القضاء الإدارى والمتضمن إلزام جهة الإدارة مصلحة الأحوال المدنية باستخراج شهادة وفاة لخال مقيم الدعوى والذى حصل على حكم لصالحه. 
 
وأكد الطعن أن الحكم خالف القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله، وطالبت في طعنها إلغاء الحكم المطعون فيه.
 
وذكرت الدعوى التى أقامها مواطن، بأن توفي خاله منذ عام ٢٠١٣، وقامت زوجته بدفنه دون تصريح دفن، ولم يتم استخراج شهادة وفاة رغم ثبوت وفاته، وتقدم بطلب للجنة بمصلحة الأحوال المدنية لثبوت قيد وفاته، إلا أنها امتنعت عن قيد الوفاة.
 
وطالب المدعي الحكم بثبوت وفاة خاله وإلزام بقيد وفاته فى دفتر الوفيات، لقيامه بتقديم طلب لمكتب الصحة كساقط قيد.
 
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت في عام ٢٠١٧ بإلغاء قرار جهة الإدارة الممتنع عن قيد المتوفي ومنح المدعي شهادة وفاة خاله عام ٢٠١٣.
 
 

ساقط قيد

سجل مدني

شهادة وفاة

مجلس الدولة

قضايا الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

القضاء الإدارى: من حق المستأجر وضع الأجهزة لتوصيل المياه والكهرباء

الأحد، 07 يوليه 2019 06:20 م

استشكال لوقف تنفيذ الحكم.. مصير 100مليار جنيه أمام القضاء الإدارى.. دعوى عاجلة لوقف إغراق السوق بالبليت.. "قضايا الدولة" ومصانع الحديد المتضررة يستشكلون.. المستوردون يجلبون شحنات ضخمة.. والمصنعون يختصمون الوزير

الأحد، 07 يوليه 2019 02:16 م

وزارة التجارة سيتم دراسة حكم القضاء الإدارى بشأن رسوم البيلت فور وروده للوزارة

الخميس، 04 يوليه 2019 04:43 م

هيئة قضايا الدولة تستعد للطعن على حكم القضاء الإدارى بشأن رسوم البليت

الخميس، 04 يوليه 2019 01:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

مقتل نائب القنصل العام التركى و2 من مرافقيه فى إطلاق نار بأربيل

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة