"قضايا الإعلام" محور النقاش فى غداء مكرم محمد أحمد لوزراء الإعلام العرب

كتب محمد السيد

نظم الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، حفل غداء لوزراء الإعلام العرب، جاء ذلك على هامش أعمال الدورة الـ50 لمجلس وزراء الإعلام العرب، بفندق الماسة بالقاهرة، بحضور رفيع المستوى من وزراء الإعلام العرب والوفود المصاحبة، وكانت قضايا الإعلام محورًا للنقاش.

شارك فى حفل الغداء، وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، والدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام فى سلطنة عُمان، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وخالد ميرى رئيس تحرير جريدة الأخبار، وعلى حسن رئيس مجلس ادارة وتحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، ومحمد الباز رئيس مجلس تحرير جريدة الدستور، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن.

كما شارك كلا من عبد الفتاح الجبالى ومحمد العمرى وصالح الصالحى و نادية مبروك وسوزان قلينى و أحمد سليم من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .