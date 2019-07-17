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فيديو وصور.. نشوب حرائق فى أنحاء مختلفة من إسرائيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 06:13 م
فيديو وصور.. نشوب حرائق فى أنحاء مختلفة من إسرائيل بسبب ارتفاع درجات الحرارة الحرائق فى إسرائيل
وكالات الأنباء

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تسبب الطقس الحار فى نشوب عدة حرائق فى أنحاء مختلفة من إسرائيل، اليوم الأربعاء، وشبت الحرائق من الشمال وحتى الجنوب، بالاضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة، وتم إخلاء السكان من منازلهم القريبة من ألسنة اللهب، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

 

الحرائق فى إسرائيل (1)

الحرائق فى إسرائيل 

وذكرت قناة إسرائيلية، إنه تم علاج ما لا يقل عن أربعة أشخاص من استنشاق الدخان فى أماكن مختلفة من البلاد، بينهم رجلان تتراوح أعمارهما بين 60 و35 عامًا بالقرب من بلدة إعبلين العربية فى منطقة الجليل السفلي، وسيدتان تبلغان من العمر 70 و41 عامًا بالقرب من بلدة برطعة العربية فى منطقة وادى عارة، بالإضافة لرجل يبلغ من العمر 64 عامًا بسبب استنشاق الدخان، فى مدينة أور يهودا، شرقى تل أبيب.

الحرائق فى إسرائيل (2)
الحرائق فى إسرائيل 

وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، إنه يتابع عن كثب ويتلقى معلومات عن نشاط رجال الإطفاء فى جميع أنحاء البلاد، وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن حالة تعبئة واستنفار فى صفوفها، مستعينة بطائرات على إخماد النيران ومنع انتشارها، ونظرا للأجواء الخمسينية الحارة، أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ حالة تأهب قصوى، خاصة وأنّ درجات الحرارة فى بعض المناطق وصلت إلى 47 درجة مئوية.

الحرائق فى إسرائيل (3)
الحرائق فى إسرائيل 

وناشدت سلطة الإطفاء والإنقاذ المواطنين بالتقيد بالتعليمات والامتناع عن إشعال النار والمشاعل بسبب الخطر الكامن فى انتشار النيران والحرائق والتى قد تشكل خطرا على الحياة، الممتلكات والطبيعة، كما ناشدت بتوخى الحيطة والحذر والانتباه من أى حدث طارئ والتبليغ عن أى حريق أو دخان.

وقال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، إنه يتابع عن كثب ويتلقى معلومات عن نشاط رجال الإطفاء فى جميع أنحاء البلاد، وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ عن حالة تعبئة واستنفار فى صفوفها، مستعينة بطائرات على إخماد النيران ومنع انتشارها، ونظرا للأجواء الخمسينية الحارة، أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ حالة تأهب قصوى، خاصة وأنّ درجات الحرارة فى بعض المناطق وصلت إلى 47 درجة مئوية.


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