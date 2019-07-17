فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

كتب ـ مدحت وهبة

أصدرت المؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى بعض الإرشادات والنصائح التوعوية للحجاج، خلال فترة تأدية المناسك بالمملكة العربية السعودية، خاصة فيما يتعلق بالأمراض الجلدية وكيفية الوقاية منها.

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا حول كيفية تجنب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج فى نقاط محددة .

1ـ كثرة العرق والماء مع ارتفاع درجات الحرارة يساعد على نمو الفطريات خاصة فى مناطق الثنايا، مما يؤدى إلى التهابات شديدة نطلق عليها تينيا.

2ـ يمكن الوقاية بالحرص دائماً على التجفيف المستمر لتلك المناطق، وعدم تركها نهائيا مبتلة بالماء أو العرق.

3ـ يمكن أيضا استخدام بودرة مضادة للفطريات للوقاية.

4ـ توضع البودرة يوميا فى تلك الأماكن صباحا قبل الخروج، وليلا قبل النوم، فتمنع الإصابة بتلك الفطريات