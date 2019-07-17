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فيديو.. الشرطة تكشر عن أنيابها وتزيل تعديات الزراعات وأملاك الدولة وبحيرة المنزلة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:36 م
فيديو.. الشرطة تكشر عن أنيابها وتزيل تعديات الزراعات وأملاك الدولة وبحيرة المنزلة
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو نجاح الأجهزة الأمنية بمديريات أمن ( بورسعيد ، الدقهلية ، دمياط ) بالإشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات في توجيه حملات أمنية وإنضباطية مكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة بحيرة المنزلة، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.
 
وأسفرت الحملات الأمنية بنطاق مديرية أمن الدقهليةعن تأمين تنفيذ قرار إزاله عدد ( ٨٩١٤ ) حوش و سدود، وتنميه وتطوير لمساحه ( ٢٥٣٥ فدان ،  ورفع ردم مخلفات البناء على مساحة ( ٤٧٥٠ متر مربع ، وتأمين تنفيذ قرار إزالة (٥٣٠ ) حاله تعدى عبارة عن مساكن وورش وشوادر وحظائر ومخازن وضبط عدد كبير من اللانشات المخالفه للصيد بالكهرباء وسيارات تهريب الزريعة.
 
 
وفي نطاق مديرية أمن بورسعيد تم تأمين تنفيذ العديد من قرارت الإزالة الصادرة بشأن التعديات الواقعة على المسطح المائى للبحيرة والمبانى المخالفة بنطاق محافظة بورسعيد ، وضبط العديد من حالات الصيد المخالف .
 
وأثمرت الجهود الأمنية في نطاق مديرية أمن دمياط عن تأمين تنفيذ عدد من قرارت إزالة التعديات الواقعة بالبحيرة بنطاق محافظة دمياط على مساحات مختلفة، تمثلت فى إزالة العديد من حالات التعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة والمواطنين ، وتأمين عدد من القرارات الصادرة بشأن إزالة التعديات الواقعة على المسطح المائى للبحيرة.
 
جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود توفقي وزير الداخلية وإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالإستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية وفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يشكل إخلال بالنظام والأمن العام.  
 
 

حملات الازالة

التعديات

ازالة التعديات

الزراعات

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