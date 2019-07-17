فيديو.. اجتماع الرئيس السيسى بوزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة

كتب أيمن رمضان

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أركان حرب خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة، مشيداً بالبطولات والتضحيات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة للدفاع عن الوطن بالتزامن مع دعم جهود التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس الاهتمام ببناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة وإعداده وتدريبه وفقاً لأحدث الأساليب العلمية، وذلك باعتباره الركيزة الاساسية للكفاءة القتالية بالقوات المسلحة، وبما يتناسب مع تطور المهام التى تقوم بها فى حماية الوطن وصون إنجازات ومكتسبات شعبه العظيم.

وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن القائد العام للقوات المسلحة استعرض خلال الاجتماع خطط رفع الكفاءة وبرامج التدريب القتالى على أحدث منظومات التسليح التى انضمت للخدمة بالقوات المسلحة، وذلك فى ظل دعم القيادة السياسية لتطوير وتحديث مختلف الأفرع والتشكيلات بالقوات المسلحة، بما يتلاءم مع حجم التحديات التى تواجهها الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس وجه التحية والتقدير فى نهاية الاجتماع لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها، مؤكداً أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً برعاية أسر الشهداء وتوفير كافة سبل الاهتمام.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء هاشم عبد المطلب، طالباً نقل التحيات للفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، مؤكداً اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، فى ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعباً، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره هدفاً استراتيجياً وامتداداً للأمن القومى المصرى.