سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 10:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. اجتماع الرئيس السيسى بوزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:57 م
فيديو.. اجتماع الرئيس السيسى بوزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أركان حرب خالد مجاور مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

1

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه التحية والتقدير لرجال القوات المسلحة، مشيداً بالبطولات والتضحيات التى يقدمها أبطال القوات المسلحة للدفاع عن الوطن بالتزامن مع دعم جهود التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس  الاهتمام ببناء الفرد المقاتل داخل القوات المسلحة وإعداده وتدريبه وفقاً لأحدث الأساليب العلمية، وذلك باعتباره الركيزة الاساسية للكفاءة القتالية بالقوات المسلحة، وبما يتناسب مع تطور المهام التى تقوم بها فى حماية الوطن وصون إنجازات ومكتسبات شعبه العظيم.

2

وأكد المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن القائد العام للقوات المسلحة استعرض خلال الاجتماع خطط رفع الكفاءة وبرامج التدريب القتالى على أحدث منظومات التسليح التى انضمت للخدمة بالقوات المسلحة، وذلك فى ظل دعم القيادة السياسية لتطوير وتحديث مختلف الأفرع والتشكيلات بالقوات المسلحة، بما يتلاءم مع حجم التحديات التى تواجهها الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن  الرئيس وجه  التحية والتقدير فى نهاية الاجتماع لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعاً عن أمن مصر واستقرارها، مؤكداً أن الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً برعاية أسر الشهداء وتوفير كافة سبل الاهتمام.

3

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر، رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء هاشم عبد المطلب، طالباً نقل التحيات للفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، مؤكداً اهتمام مصر بمواصلة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعدة، فى ضوء الروابط التاريخية الوثيقة والعلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين الشقيقين حكومةً وشعباً، وكذلك دعم مصر الكامل لأمن واستقرار السودان باعتباره هدفاً استراتيجياً وامتداداً للأمن القومى المصرى.

 

الرئيس السيسى

السودان

اخبار مصر

وزير الدفاع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء: مصر "أيقونة" الدول التى نجحت فى اتخاذ مسار إصلاحى بنجاح باهر..مدبولى: أهم شيء فى هذه المرحلة هو الإرادة السياسية والدعم الكبير الذى يقدمه الرئيس السيسي وهو ما يضعنا تحت ضغط لتحقيق طموحات المصريين

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:39 م

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بإنشاء جامعة هليوبوليس

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 07:20 م

الرئيس السيسي يشهد حفل تخريج الدفعة 157 من ضباط الصف المعلمين

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 06:27 م

الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخريج الدفعة 157 من معهد ضباط الصف المعلمين.. الطلاب يرددون "أفريقيا فى القلب".. وإطلاق اسم الشهيد أحمد محمد العظيم على الدفعة تخليدًا للشهداء.. والخريجون يقسمون يمين الولاء لمصر

الثلاثاء، 16 يوليه 2019 01:31 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد نجاحه فى إخراج الجزء الثالث.. تايكا وايتيتى مخرجاً لـ "Thor 4"

بعد نجاحه فى إخراج الجزء الثالث.. تايكا وايتيتى مخرجاً لـ "Thor 4"

غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام

غدا.. العرض الأول للموسم الخامس من Peaky Blinders فى شوارع برمنجهام

لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد

لو نسيت.. ملخص لمسلسل La Casa De Papel قبل عرض الموسم الجديد

الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot

الفيديو التشويقى الأول للموسم الجديد من مسلسل Mr. Robot

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

قصة مثيرة.. مشجع وصل القاهرة من زيمبابوى سيرا على الأقدام لحضور كأس أفريقيا

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

اليوم السابع يكشف وخبراء الإدمان يطالبون بالرقابة.. عيادات بيطرية باب خلفى للحصول على مكونات الأستروكس.. مدمنون يعوضون المخدرات بأدوية تهدئة الحيوانات.. ونقابة البيطريين: حقن الزيلازين تستخدم فى صناعة الأستروكس

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

صحيفة The Insider تطرح سؤالاً محرجًا: ماذا يحدث إذا وقع الطلاق بين ميلانيا وترامب.. منصب السيدة الأولى سيكون شاغرًا.. الرئيس سيلجأ إلى ابنته إيفانكا.. وتقارير: ميلانيا غيرت اتفاقات الزواج لحظة دخول البيت الأبيض

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

لطلاب المرحلة الأولى.. تعرف على مكان الرقم السرى بشهادة الثانوية العامة

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تايم: ترامب وهارى وميجان ضمن الـ25 الأكثر تأثيرا على الإنترنت

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

تطبيق FaceApp يثير قلق الخبراء: يجمع الصور والبيانات دون إذن

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

المالية: "مصر هتبقى دولة تانية خالص بعد عامين ووضعنا المالى أصبح آمن"

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

"مولد" مدرب الفراعنة الجديد يشتعل فى الكرة المصرية.. حسن شحاتة ينافس حسام حسن.. البدرى يظهر من بعيد.. نقص الخبرة يبعد المجتهد عماد النحاس.. إيهاب جلال ضمن طابور المرشحين.. والمدرب الأجنبى يظهر فى الصورة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة