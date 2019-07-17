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فى 5 نقاط.. تعرف على الممارسة الرقابية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع

الأربعاء، 17 يوليه 2019 05:30 ص
فى 5 نقاط.. تعرف على الممارسة الرقابية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع مجلس النواب - صورة أرشيفية
كتبت نورا فخرى

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مارس مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الأول، دوره الرقابي جنباً إلي جنب الدور التشريعي، في تكامل وتجانس بما يحقق المصلحة العامة، حيث بلغ إجمالي الأدوات الرقابية التي نظرها نحو 3 آلاف و795 .

ونستعرض الأدوات الرقابية التي نظرها المجلس خلال دور الأنعقاد لمجلس النواب كالأتي :

1- عدد طلبات الإحاطة التي نظرها المجلس نحو 388 طلباً وتدارست اللجان النوعية نحو ألف و312 طلب إحاطة.

2- نظر عدد كبيراً من البيانات العاجلة بلغت نحو 347 بياناً عاجلاً في شتي المجالات.

3- توجية النواب نحو 901 سؤالاً أجابت الحكومة على 52 سؤالاً شفاهة بالجلسة العامة، وتم الرد كتابياً من جانب الحكومة علي أغلب الأسئلة المُتبقية.

4- عدد طلبات المناقشة العامة بلغ 54 طلبا.

5- نظر 793 اقتراحاً برغبة مقدمة من النواب في شتي المجالات.

 


مجلس النواب

الأدوات الرقابية

علي عبد العال

طلبات الاحاطة

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