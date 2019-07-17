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فى كاريكاتير ذا ويك.. العنصرية تسيطر على عقل ترامب

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:31 م
فى كاريكاتير ذا ويك.. العنصرية تسيطر على عقل ترامب ترامب
كتبت: إنجى مجدى

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علقت صحيفة "ذا ويك" الأمريكية على التصريحات التى اعتبرت عنصرية التى أدلى بها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بحق عدد من النائبات الأمريكيات من ذوى الأصول غير الأمريكية.

 

وتناولت الصحيفة تعليقات ترامب فى كاريكاتير ساخر، الأربعاء، حيث رسمت رأس الرئيس الأمريكى يعلوه تمساح الذى حل بديلا لشعره ليسيطر على رأسه بالكامل، وكتبت على ذلك التمساح "العنصرية"، فى إشارة إلى الفكر العنصرى الذى يسيطر على عقله.

 

وأثار ترامب جدلا واسعا وغضب فى الأوساط الأمريكية بعد أشار فى تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" إلى "عضوات كونجرس ديمقراطيات تقدميات"، ولم يشير إلى أيا منهن بأسمه لكنه قال: "إنهن أتين فى الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هى الأسوأ والأكثر فسادا وعدم كفاءة فى العالم". 

 

وأضاف أنهن "يخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا"، واستطرد متسائلا: "لماذا لا يعدن ويساعدن فى إصلاح الأماكن الفاشلة التى أتين منها حيث تتفشى الجريمة؟". واصل تغريداته بالقول: "هذه المناطق بحاجة فعلا لمساعدتكن عليكن الذهاب بسرعة إلى هناك. إنى واثق من ان نانسي بيلوسى ستكون مسرورة جدا للحصول على رحلات مجانية".

 

وتستهدف  تغريدة ترامب النائبات الأربعة ألكسندرا اوكاسيو وإيانا بريسلى ورشيدة طليب وإلهان عمر، المعروفون بعدائهم له.


دونالد ترامب

العنصرية

الهان عمر

رشيدة طليب

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