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غرق مزارع ببئر مياه داخل أرضه الزراعية بالمنيا

الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:02 م
غرق مزارع ببئر مياه داخل أرضه الزراعية بالمنيا جثة- أرشيفية
المنيا فريق المحافظات

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لقي مزارع  مُقيم  مركز  ملوى  جنوب  محافظة  المنيا، اليوم الأربعاء، مصرعه باسفكسيا  الغرق، إثر سقوطة داخل بئر زراعي داخل أرضه الزراعية.
 
تلقى  اللواء  مجدي  عامر  مدير أمن  المنيا، إخطارًا من اللواء  مجدي  سالم  مدير  مباحث  المديرية بمصرع مزارع بمركز  ملوي.
 
على الفور إنتقل المقدم  علاء جلال رئيس  مباحث  المركز قوة أمنية لموقع الحادث، إذ تبين  مصرع " م.ا " 30 سنة، فلاح، إثر سقوطه داخل بئر زراعي عمقه  6 أمتار  أثناء  عمله.
 
تم انتشال جثة المتوفى،  وتحرر،  محضراً بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.
 
 

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