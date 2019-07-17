سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 08:39 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. السبب الأول للوفيات فى العالم

الأربعاء، 17 يوليه 2019 07:30 ص
عوامل تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. السبب الأول للوفيات فى العالم عوامل تزيد من خطر الاصابة بامراض القلب
كتبت أمل علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت جميعة القلب الأمريكية، أن التدخين يعتبر عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، كما أن هناك عوامل أخرى تزيد من الإصابة، حيث يمكن أن تزيد العديد من الحالات الصحية، وأسلوب حياتك وعمرك، وتاريخ عائلتك من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتسمى هذه عوامل الخطر، وحوالي نصف  الأميركيين "47%"، لديهم واحد على الأقل من عوامل الخطر الثلاثة الرئيسية لأمراض القلب وهى: ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكولسترول في الدم والتدخين.

وأشارت جمعية القلب الأمريكية، لا يمكن السيطرة على بعض عوامل الخطر لأمراض القلب، مثل عمرك أو تاريخ عائلتك، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات لتقليل المخاطر من خلال تغيير العوامل التي يمكنك التحكم فيها.

مرض السكر يسبب الاصابة بامراض القلب
مرض السكر يسبب الاصابة بامراض القلب

إن الاصابة بمرض  السكري من النوع الثانى يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، حيث يزداد خطر إصابتك بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى عند الإصابة بمرض السكري، تعرف على هذه المضاعفات وكيف يمكنك منع أو تأخير ظهورها.

وأوضحت، أن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري هم أكثر عرضة للموت من أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل أمراض القلب، وفشل القلب والنوبات القلبية، والسكتات الدماغية.

عوامل تزيد من مخاطر الاصابة بامراض القلب
عوامل تزيد من مخاطر الاصابة بامراض القلب

في الولايات المتحدة الامريكية، يتم إدخال شخص بالغ مصاب بمرض السكري كل 80 ثانية إلى المستشفى بسبب أمراض القلب، وكل دقيقتين يتم إدخال شخص مصاب بمرض السكري إلى المستشفى نتيجة جلطة دماغية.

بالنسبة للأشخاص البالغين فى سن 60 عامًا، فإن الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، تقصر متوسط العمر المتوقع بمعدل 12 عامًا.

في دراسة استقصائية حديثة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 45 عامًا فما فوق، والذين يعانون من مرض السكري من النوع 2، فإن حوالي النصف فقط يدركون المخاطر التى يمكن أن يتعرضوا إليها، أو ناقشوا خطر الإصابة بالنوبات القلبية، أو السكتات الدماغية مع مقدمي الرعاية الصحية.


امراض القلب

الاصابة بامراض القلب

مرض السكر

علاقة السكر بامراض القلب

التدخين

علاج مرض السكر

مضاعفات مرض السكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

8 تغييرات هامة فى نمط حياتك قادرة على التحكم فى مرض السكر..تعرف عليها

الخميس، 27 يونيو 2019 09:53 م

FDA توافق على حقن لعلاج مرض السكر للأطفال من عمر 10 سنوات فما فوق

الأربعاء، 19 يونيو 2019 11:00 م

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الخميس، 13 يونيو 2019 03:26 ص

دراسة: مرض السكر يؤثر على نمو المخ عند الأطفال المصابين بالسكر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:30 م

باحثون: تطوير عقار يعمل على تأخير ظهور مرض السكر بنحو عامين

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:21 ص

فيتامين أشعة الشمس مفيد لصحة العظام والأسنان والوقاية من مرض السكر

الأحد، 09 يونيو 2019 01:00 ص

إصابة فى الدماغ أو مرض السكر.. لماذا تحدث الغيبوبة وما أسبابها؟

الأربعاء، 05 يونيو 2019 11:30 م

5 أسباب تؤدى للإصابة بالفشل الكلوى أهمها مرض السكر وارتفاع ضغط الدم

الأحد، 26 مايو 2019 12:59 م

اعراض مرض السكر عند الاطفال أبرزها كثرة التبول وفقدان الوزن والعطش

الخميس، 25 أبريل 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وقوى إعلان الحرية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وقوى إعلان الحرية

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

الجامعات المصرية تفتح أبوابها لذوى الإعاقة.. لأول مرة فى تاريخ التعليم جميع الكليات تستقبل أصحاب القدرات الخاصة.. نواب يؤكدون انقضاء سنوات حرمان ذوى الهمم بلا رجعة.. وهذه ثمار القانون الجديد

الجامعات المصرية تفتح أبوابها لذوى الإعاقة.. لأول مرة فى تاريخ التعليم جميع الكليات تستقبل أصحاب القدرات الخاصة.. نواب يؤكدون انقضاء سنوات حرمان ذوى الهمم بلا رجعة.. وهذه ثمار القانون الجديد

رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا

رئيس الزمالك: "شرط توقيع الحضرى إحضار الـ 5 عفاريت".. وهذا مصير شيكا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

نيويورك ترفع السن القانونى لشراء السجائر إلى 21 عامًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

حتى لا ننسى.. العقيد أحمد العشماوى أبطل 86 عبوة واستشهد صائمًا

مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر"

مرتضى منصور لقناة المحور: "رياض محرز هو فخر العرب.. وعلينا تشجيع الجزائر"

مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية

مرتضى منصور: تعاقدنا مع لاعب قنبلة حاول الأهلى ضمه خلال الفترة الماضية

لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

لطلاب الثانوية.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق 2019

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

التأمين الصحى الشامل: إعلان معايير إعفاء غير القادرين من اشتراكات المنظومة قريبا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة