سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 12:31 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

عشرات اللوردات من حزب العمال ينتقدون كوربين بسبب اتهامات بمعاداة السامية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:26 ص
عشرات اللوردات من حزب العمال ينتقدون كوربين بسبب اتهامات بمعاداة السامية زعيم حزب العمال البريطانى جيريمى كوربين
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع أكثر من 60 عضوا بمجلس اللوردات البريطانى ينتمون لحزب العمال المعارض بيانا نشرته صحيفة اليوم الأربعاء ويتهم زعيم الحزب جيريمى كوربين بالإخفاق فى "اختبار الزعامة" فيما يتعلق بمعاداة السامية فى الحزب.

ويواجه كوربين، المناصر منذ وقت طويل لحقوق الفلسطينيين والمنتقد للحكومة الإسرائيلية، اتهامات منذ زمن بالسماح لثقافة معاداة السامية بالنمو داخل أروقة حزب العمال أكبر حزب معارض فى بريطانيا، وهو ما ينفيه.

وكان 8 نواب قد استقالوا من الحزب فى وقت سابق من العام بسبب معاداة السامية وموقف كوربين إزاء الخروج من الاتحاد الأوروبى، الذى أغضب أيضا عددا كبيرا من الأعضاء ممن يرغبون فى أن يتبنى الحزب موقفا جليا مؤيدا للاتحاد الأوروبى.

ويوجه البيان المنشور بصحيفة الجارديان، والذي وقعه عدد ممن تولوا وزارات أثناء وجود حزب العمال في السلطة من عام 1997 إلى عام 2010، رسالة شديدة اللهجة تقول: "يرحب حزب العمال بالجميع، بغض النظر عن العرق أو العقيدة أو السن أو الجنس أو الميول الجنسية.. ما عدا اليهود على ما يبدو".

وأشار البيان إلى كوربين قائلا "لقد أخفقت فى الدفاع عن القيم المناهضة للعنصرية فى حزبنا. وبالتالى أخفقت فى اختبار الزعامة".

وشكك البيان، الذى وقع عليه نحو ثلث أعضاء الحزب في مجلس اللوردات، فى قدرة الحزب على الفوز بانتخابات عامة "إذا كنا لا نستطيع تنظيم أمورنا الداخلية".

 


بريطانيا

جيريمى كوربين

حزب العمال البريطانى

معاداة السامية

بريكست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

تيسيرًا على المواطنين.. ربط مأموريات الضرائب آليًا لإتاحة السداد من أى مقر

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

شاهد فى دقيقة.. أرقام المغربى أشرف بن شرقى صفقة الزمالك الجديدة

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة