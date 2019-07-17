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عشان الحر والشمس ..7 نصائح للوقاية من ضربة الشمس

الأربعاء، 17 يوليه 2019 04:03 م
عشان الحر والشمس ..7 نصائح للوقاية من ضربة الشمس موجة الحر-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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مع الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة يتعرض الكثيرون لضربة الشمس وخصوصا فى حالة الخروج فى وقت الظهيرة، لذلك ينصح بإتباع بعض الارشادات والنصائح قبل الخروج فى الحر الشديد.

 

وحسب ما ذكره موقع  brunet فأن هناك نصائح للوقاية من ضربة الشمس وهى:

ضربة شمس
ضربة شمس

 

 1: ينصح بعدم الخروج فى وقت الظهيرة لأن ذلك يزيد من خطر الاصابة بضربة الشمس .

2:الاهتمام بتناول السوائل والعصائر الطبيعية طوال اليوم وذلك للوقاية من الجفاف وضربة الشمس.

3:الاهتمام بوضع كريم واقى للشمس قبل الخروج من المنزل بربع ساعة، وذلك للوقاية من حروق والتهابات الجلد.

4: يجب ارتداء الملابس الفضفاضة والفاتحة، والابتعاد عن اللون الأسود والألوان الداكنة حيث انها تمتص الشمس وتسبب ضربة الشمس.

5: يجب ارتداء قبعة على الرأس وذلك للوقاية من ضربة الشمس.

6:إذا كنت مريض ضغط أو سكر يجب الاهتمام بتناول الأدوية فى مواعيدها المضبوطة وذلك للوقاية من المضاعفات والأمراض التى تتعرض لها.

7:تناول الخضروات والفواكه الغنية بالألياف والمياه التى تساعد على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف، مع تجنب الأطعمة المالحة.

 

 


موجة الحر

الحر

التهاب

ضربة الشمس

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