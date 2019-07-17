عرض 3 طن منتجات ألبان فاسدة ضبطت بحوزة تاجر على لجنة مختصة لفحصها

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالتحفظ على 3 أطنان و880 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ضبطت بحوزة صاحب ثلاجة ألبان، وعرضها على لجنة مختصة لفحصها.

وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الغش التجارى، وأصدرت قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها.

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى تجميع صاحب ثلاجة ألبان لكميات من منتجات الألبان، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وإعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين مرة أخرى.

بإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه، وبحوزته 3 أطنان و880 كيلو من المنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.