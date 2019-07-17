عاطل إمبابة يرشد عن مصدر حصوله على 154 طربة حشيش

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطل تم القبض عليه، وبحوزته 154 طربة من مخدر الحشيش بإمبابة، أنه حول مسكنه لمخزن لإخفاء المخدر، بالاشتراك مع صديقه الهارب، المتورط معه فى تجارة المواد المخدرة.

وأضاف المتهم أنه كان يستعد لترويج المضبوطات على تجار التجزئة، بمنطقة إمبابة، وأنحاء محافظة الجيزة، كما أرشد المتهم عن هوية عاطل، يحصل وصديقه منه على المواد المخدرة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات للقبض عليه.

وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد تورط عاطلين، فى الاتجار بالمواد المخدرة.

وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط أحدهما، وبحوزته 154 طربة من مخدر الحشيش، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.