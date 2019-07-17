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طالبان تقتل 18 جنديا أفغانيا فى اشتباكات خلال الليل

الأربعاء، 17 يوليه 2019 03:09 م
طالبان تقتل 18 جنديا أفغانيا فى اشتباكات خلال الليل طالبان
رويترز

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قال مسؤولون فى الحكومة الأفغانية اليوم الأربعاء إن عناصر حركة طالبان المتشددة قتلوا 18 جنديا على الأقل فى اشتباكات اندلعت الليلة الماضية عندما حاولت القوات إلقاء القبض على قيادى كبير فى الحركة.

وبدأت الاشتباكات بعدما تم نقل عدة جنود جوا إلى منطقة آبكمرى التابعة لإقليم بادجيس لتنفيذ مداهمة ليلية على مخابئ لحركة طالبان وإلقاء القبض على شخص عينته طالبان حاكما للمنطقة.

وقال عضو فى المجلس الإقليمى فى بادغيس إن طالبان طوقت الجنود وقتلت 18 منهم وأسرت 11 آخرين. وأضاف أن عشرة جنود آخرين في عداد المفقودين.

وقال حاكم منطقة آبكمري إن السبب فيما جرى هو غياب التنسيق. وأضاف "نُفذت العملية لمداهمة مخبأ يستخدمه العديد من قادة طالبان، لكن المسلحين كانوا قد أخلوا المنطقة قبل يومين".

وأكدت حركة طالبان في بيان أنها تلقت معلومات عن المداهمة. وقالت إن مقاتليها قتلوا 39 جنديا أفغانيا وأسروا 16 آخرين.

وتواصل طالبان شن هجمات كبيرة على القوات الأفغانية بينما تشارك في محادثات مع الولايات المتحدة للتفاوض على إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما.

وقال الرئيس أشرف غني في يناير كانون الثاني إن أكثر من 45 ألفا من قوات الأمن قتلهم المتشددون منذ توليه المنصب في سبتمبر أيلول 2014.

 

 

 


طالبان

حركة طالبان

أفغانستان

القوات الأفغانية

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