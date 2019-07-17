ضبط 909 مخالفات مرورية متنوعة بالقليوبية

القليوبية - فريق المحافظات

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، اليوم ، حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت عن تحرير 909 مخالفات مرورية لقائدى السيارات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير مرور القليوبية، يفيد تحرير 909 مخالفة مرورية و125 مخالفة انتظار خاطئ، و44 حالة تصالح فورى، وسحب 9 دراجات نارية، وحجز 3 وتحصيل مبلغ 4400 جنيه.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 15 رخصة، و2 تصالح وتحصيل 3252 جنيها غرامة.