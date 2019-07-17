سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

ضبط 43 سائقا لم يلتزموا بتعريفة الركوب فى حملات للسيرفيس بالقاهرة.. صور

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:28 ص
ضبط 43 سائقا لم يلتزموا بتعريفة الركوب فى حملات للسيرفيس بالقاهرة.. صور حملات للسيرفيس بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء أحمد فؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار حملات أجهزة المحافظة لضبط تعريفة الركوب التى تم تحديدها مؤخرا بعد ارتفاع اسعار المحروقات، من خلال جهاز سيرفيس المحافظة وشرطة المرور. 
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، أنه تم التأكيد على مشروع السيرفيس، بتوزيع ملصقات بالتعريفة الجديدة ولصقها على السيارات لعدم استغلال الركاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 
وأشار فؤاد ان أجهزة المحافظة ضبطت 43 سيارة لم لَيلتزم سائقها بالتعريفة المقررة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. 
 
وفى السياق قال اللواء عمرو جمجوم مدير جهاز السيرفيس بالقاهرة أت أن مساعدى المناطق الجغرافية على مستوى المحافظة مكلفين بالمرور اليومى على جميع المواقف بالعاصمة وعلى مدار اليوم لضبط تعريفة الركوب. 
 
 
 
حملات للسيرفيس بالقاهرة (1)
حملات للسيرفيس بالقاهرة (1)

حملات للسيرفيس بالقاهرة (2)
حملات للسيرفيس بالقاهرة (2)

حملات للسيرفيس بالقاهرة (3)
حملات للسيرفيس بالقاهرة (3)

حملات للسيرفيس بالقاهرة (4)
حملات للسيرفيس بالقاهرة (4)

 


السيرفيس

تعريفة الركوب

التعريفة الجديدة

محافظة القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور يشن حملات بمواقف السيارات لمنع رفع تعريفة الركوب بالقاهرة والجيزة

السبت، 13 يوليه 2019 08:36 ص

محافظة القاهرة: ضبط 37 سيارة مخالفة لتعريفة الركوب خلال حملات للسيرفيس

الخميس، 11 يوليه 2019 05:30 م

إلغاء خطوط السير لـ 17 سائقًا خالفوا تعريفة الركوب بالجيزة

الخميس، 11 يوليه 2019 04:15 م

سائقو ميكروباص فيصل التحرير يرفعون تعريفة الركوب مرتين فى أقل من أسبوع

الأربعاء، 10 يوليه 2019 06:00 م

مرور الأقصر: أرقام لتلقى الشكاوى ضد السائقين المخالفين لتعريفة الركوب الجديدة..تعرف عليها

الأربعاء، 10 يوليه 2019 11:41 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

الظهور الأول لشخصية "ميشون" فى الموسم العاشر من The Walking Dead

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

مد سداد قسط الإعلان الـ 8 و9 و10 بالإسكان الاجتماعى حتى نهاية سبتمبر

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد: غداً انخفاض الحرارة 5 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

مستندات.. اعترافات المتهمين فى حادث قطار محطة مصر.. السائقان والمساعدان ومدير التشغيل يتعاطون حشيش وأستروكس.. مسئول الدفاتر: "بنمضى لبعض علشان ننجز".. والنيابة: الإهمال ومخالفة القانون وراء الكارثة.. الحلقة 4

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

ارتفاع محفظة التمويل العقارى بالبنك الأهلى المصرى لـ7 مليارات جنيه

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

بدء التشغيل الفعلى لمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب أول أغسطس 2019

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

الاتحاد الأوروبى: مصر حققت إصلاحا اقتصاديا وتحولات كبيرة فى مجال الطاقة

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

فيديو معلوماتى.. أسباب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج والوقاية منها

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق بين المجلس العسكرى بالسودان وإعلان الحرية

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

شارع فى ويلز يحصل على لقب أكثر الشوارع انحدارا بالعالم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

قصة كفاح علاء ووالدته بالشرقية.. أنفقوا 3 آلاف جنيه وحصل على 99.67%.. ولم يكرم

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

تنسيق المرحلة الأولى 2019.. مدة المرحلة 5 أيام من الأحد للخميس المقبل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة