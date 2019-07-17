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ضبط 3.5 طن أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات فى الغربية

الأربعاء، 17 يوليه 2019 11:44 ص
ضبط 3.5 طن أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات فى الغربية أعلاف - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، حملة تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين فى السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين، يفيد بشن حملة، أسفرت عن ضبط 3.5 طن أعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات بسرجة أعلاف بدون ترخيص بقرية الجابرية التابعة لمركز المحلة ملك المدعو "م م ع" 36 سنة مقيم نفس العنوان

كما تم ضبط 200 كجم دقيق مدعم بحوزة متعهد نقل دقيق المخابز البلدية بقرية خميس التابعة لمركز المحلة وذلك حال مروره بدائرة قسم ثالث المحلة ، تم التحفظ على للمضبوطات ، وحررت المحاضر اللازمة .


تموين الغربية

ضبط مخالفين

اعلاف حيوانية غير مطابقة للمواصفات

سرجة اعلاف

قرية الجابرية

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